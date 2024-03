John Poulos reveló detalles de lo que pasó el día de la muerte de Valentina Trespalacios

John Poulos, el norteamericano que está enfrentando un juicio por el feminicidio de Valentina Trespalacios que fue asesinada, metida en una maleta y luego abandonada en un basurero en occidente de Bogotá, habló desde la cárcel de máxima seguridad La Picota y entregó detalles de su vida y de lo que sucedió el día en el que murió la Dj.

Poulos aseguró que llevaba una vida estable, fácil, que tenía trabajo y dinero. Habló que antes estuvo casado y que es padre de tres hijos.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

John Poulos habló de lo que pasó el día de la muerte de Valentina Trespalacios

“Me considero muy bendecido y también estoy todavía cerca de Dios. Cuando no trabajaba en mi tiempo libre y pasaba tiempo con ellos, íbamos a pescar”, relató al periodista judicial Florencio Sánchez.

Actualmente tiene 36 años y reveló que ya no existe ninguna clase de relación con su exesposa, con quién inició su relación desde que estaban en el colegio.

“Antes del cáncer de mi hijo todo era perfecto, no teníamos ningún problema, teníamos casa en Wisconsin, íbamos a la iglesia, éramos una familia. Pero, después del cáncer todo cambió. En ese entonces, en el 2016, mi hijo tenía 5 años, mi hija 3 años y la más pequeña tenía 6 semanas. Fue una prueba muy difícil de superar y en el 2019 me separé de mi esposa”, contó.

Ante los señalamientos que se han conocido de que su exesposa aseguró que la habría maltratado, Poulos dijo que “hay dos versiones en todas las historias y algo que quiero que sepan es que hay una cuenta en Twitter en donde hay evidencias contra mi exesposa. Y en una audiencia del divorcio yo le pregunté si la había golpeado y ella dijo que no. Nunca le he pegado”.

Puede leer: “Soy inocente y no recuerdo nada”: John Poulos habla de feminicidio de Valentina Trespalacios

Contó que conoció a Valentina Trespalacios por Tinder, dijo que tuvo un tiempo para poder salir de vacaciones y en su perfil escribió que quería llevar a una chica de vacaciones, para pasear y disfrutar.

“Hablé con ella por un mes desde abril del 2022 hasta mayo. Cuando me vine para Bogotá pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar y al otro día nos fuimos para Cancún, México. Yo era su novio. Hablamos todos los días durante nueve meses, aprendimos a conocernos bastante bien. Ella me contó todo de us vida y yo lo mismo”, reveló.

Valentina no hablaba inglés y para comunicarse usaban Google Translate, además, planeaban que Poulos aprendiera español y ella inglés.

“Nos vimos tres veces. La primera cuando fuimos a Cancún. La segunda vine por una semana, para conocer a su familia y amigos. La tercera vez fue en enero cuando pasó todo. Éramos conscientes que no habíamos vivido juntos, por lo que no estábamos seguros de nuestra decisión, por lo que esperábamos a ver qué pasaba viviendo un tiempo juntos y tomar una decisión definitiva. Me había planteado vivir en Colombia”, dijo.

El plan era que si vivíamos juntos, ella podría tener los papeles y el pasaporte para poder viajar por el mundo y moverse cada tres meses por diferentes países.

También le puede interesar: Valentina Trespalacios: Se conoció la prueba reina en contra de Jhon Poulos

Poulos cuenta lo que pasó la noche anterior Valentina Trespalacios

La noche anterior en los videos que ella sale sola y sin bolso fue porque “bajó para encontrarse con el dealer y comprar drogas. Ella no quería yo lo hiciera y bajara. Un día le dije a un Uber que quería buscar un poco de 2C y ella se enojó, no quería que yo lo hiciera, porque ella tenía a alguien. Prefería hacerlo ella”.

Cuenta que después de cenar, consumieron drogas, tuvieron relaciones sexuales y salieron a las 2 de la mañana porque Valentina tenía que trabajar.

“Mientras ella estaba tocando yo estaba sentado detrás de ella, consumimos más drogas y tomamos alcohol. El dueño no quiso testificar sobre las drogas, pero está mintiendo. Yo no recuerdo nada de esa noche. Me parece que llegamos como a las 7 de la mañana, pero no me acuerdo cómo llegamos. Recuerdo que me desperté vestido, Valentina estaba acostada al lado mío, cuando nos despertamos pedimos una sopa de pollo. Después volvimos a empezar la fiesta”, aseguró.

Poulos asegura que con Valentina consumieron otras 3 bolsas de 2C, tomaron tequila y tuvieron relaciones. “Del resto no me acuerdo nada”.