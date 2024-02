Renuncia de Mauricio Toro, presidente de ICETEX, se dio por “motivos personales”

Mauricio Toro, quien estaba a cargo de la presidencia del Icetex, presentó su carta de renuncia en el pasado lunes 19 de febrero, justo el mismo día que se conoció la salida de Carlos Ramón González de la jefatura de gabinete de la Presidencia, y el nombramiento de Laura Sarabia como jefe del DAPRE

Toro aseguró en la misiva que su retiro se debía a motivos personales “Con profundo sentimiento de gratitud, presento mi renuncia al cargo al presidente del ICETEX a partir del 23 de febrero de 2024. Debo agradecerle por su confianza para liderar el instituto desde el inicio de su mandato”, indicó en su carta de renuncia.

Adicionalmente, expresó su satisfacción por haber cumplido con su deber, destacando que encabezó la reducción de las tasas añadidas del IPC+12% al ICP+2%, junto con la condonación total o parcial de deudas para grupos vulnerables.

He presentado hoy al Sr Presidente @petrogustavo mi renuncia al cargo de presidente de @icetex por motivos completamente personales



He agradecido al Sr Presidente su confianza y apoyo permanente en este periodo



Hoy @icetex es un #IcetexMasHumano. Hemos logrado mucho: pic.twitter.com/Cq0M1yduq9 — Mauricio Toro (@MauroToroO) February 20, 2024

De acuerdo a la entrevista realizada por Blu Radio, en donde indagaron sobre las razones tras su renuncia, Mauricio Toro contó que desde hacía un mes que estaba pensando en entregar su cargo; sin embargo, por petición del mismo presidente, Gustavo Petro, esperó un mes de más.

“En diciembre le había pedido al presidente que me diera un tiempo para poderlo hacer. Me pidieron que me quedara. Estuve otro mes más, pero ya es una decisión de vida. El camino de la vida le va presentando a uno bifurcaciones y esta era una que tenía que tomar”, explicó el funcionario en diálogo con Mañanas Blu.

Y agregó que: “Yo la verdad podía continuar. El presidente ha sido muy generoso y yo esto se lo agradezco. Es el presidente de la República, que es quien es al final el nominado, el que decide. Uno, por más que una persona venga en representación del sector, por más que una persona venga con las voces de apoyo de otros, pues quien toma la decisión es el señor presidente de la República, quien al final me dio la oportunidad y a quien le agradezco y con quien hoy me voy agradecido. La verdad tengo que decir que fue una decisión, no digamos por situaciones políticas, porque al final las dos veces que yo dije que había cumplido mi ciclo me pidieron que me quedara”.