Lo metieron a una piscina después de estar enfermo, denunció madre del cadete fallecido en Escuela Militar en Bogotá

Se revelan más detalles sobre la trágica muerte del joven cadete en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá. En el cementerio municipal de Sabanalarga, Atlántico, se llevó a cabo el sepelio de Cristopher Blanco Vásquez, el cadete de 18 años que falleció apenas 20 días después de unirse a la Escuela Militar José María Córdova.

En medio del dolor tras la ceremonia, la madre de Cristopher compartió que el martes 30 de enero, la novia del joven le informó en un chat de WhatsApp que “lo iban a llevar al dispensario” debido a malestares. El cadete experimentaba mareos y fiebre, pero no quiso preocupar a su madre y no le informó sobre sus síntomas. La madre se enteró durante una llamada nocturna vía WhatsApp y, en ese momento, Cristopher explicó que no quería preocuparla.

A pesar de que ingresó a la institución militar, el joven no tenía cobertura de salud y no estaba afiliado al sistema de salud. Al consultar sobre los medicamentos, Cristopher reveló que le habían proporcionado atención médica, pero debía comprar los medicamentos porque, según le dijeron, ya no tenía derecho a servicios de salud por cumplir los 18 años y no estar afiliado a través de su padre, según contó la madre del joven al portal Zona Cero.

Después del 30 de enero, Cristopher continuó comunicándose con su madre y le informó sobre una prueba física realizada el jueves 1 de febrero, que incluyó nadar en una piscina. A pesar de su fiebre, los entrenamientos no se detuvieron.

“Me dijo mamá ayer tenía fiebre pero me puse una inyección y se me pasó. El jueves cuando me hizo una llamada y yo le escuché la voz aguda. Me dijo mamá es que ayer me hicieron una prueba física. Como que me cayó mal el agua de la piscina porque tengo la garganta bastante inflamada”, contó Lady.

La madre de Cristopher, quien vive en Melgar, Tolima, criticó que el Ejército no la informó en ningún momento sobre la atención médica que recibió su hijo. Solo recibió una llamada el sábado 3 de febrero a las 7 de la noche para que se trasladara a Bogotá, ya que habían llevado a su hijo grave al Hospital Militar.

Lady, la madre de Cristopher, viajó de inmediato, pero antes de llegar al Terminal del Sur, le informaron que su hijo ya había fallecido. A su llegada a Bogotá, la doctora le comunicó que la causa de la muerte fue la influenza que provocó una neumonía, descartando el COVID-19.

Lady exigió una aclaración sobre la muerte de su hijo y expresó su preocupación de que no se le brindara la atención necesaria. Cuestionó por qué esperaron a que su hijo presentara síntomas tan graves antes de llevarlo al hospital militar. Cristopher, cuyo sueño era ser piloto en la aviación del Ejército, dejó una profunda tristeza en su familia.