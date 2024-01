Snoop Dog: “En mi vida ha sido necesario cambiar y transformarse”

En la nueva película de Snoop Dog, ‘The Underdoggs’, el rapero interpreta a Jaycen, quien es sentenciado a realizar servicios comunitarios entrenando a los Underdoggs, un equipo de fútbol rebelde en su ciudad natal de Long Beach, California, lo ve como una oportunidad para reconstruir su imagen pública y cambiar su vida. Mientras Jaycen trabaja para transformar a los descarados Underdoggs en campeones de primer nivel, él reconecta con su pasado, incluido un viejo amor y algunos de sus ex compañeros, y redescubre su amor por el juego.

“En mi vida ha sido necesario cambiar y transformarse. Fue necesario. Llevaba mucho tiempo dando vueltas a la idea de interpretar sin realmente decidirme, entiendo que actuar no es el mundo real. Pero la narración sí cuenta el mundo real en el que vivimos y era hora de que alguien hiciera algo que pudiera parecer real. No es una falta de respeto. En realidad, representa lo que realmente sucede en el mundo de hoy y queremos asegurarnos de que la gente entienda que esto es una historia de vida, amor y familia con el fútbol por el medio, sino una realidad”, cuenta el músico.

La comedia deportiva cuenta con clasificación para adultos, pero también es en gran medida una película familiar a su manera con un enfoque que el legendario artista asegura que es importante llevar a la pantalla. En realidad, ‘The Underdoggs’ se inspira en la Snopp Youth Football League, fundada por Snoop Dogg en 2005, mientras al mismo tiempo representa a su querida escuela secundaria Long Beach Poly donde estudió con Cameron Díaz. “Poly High School, Funkhouse, esta es la escuela secundaria más prolífica del sur de California. Si piensas en los grandes que han pasado por ese campus. Retrocedamos en el tiempo, tienes a John Wayne, Billie Jean King, Carl Weathers, y sí Cameron Díaz, solo por nombrar algunos”, apuntó el actor durante la entrevista.

Snoop también se desempeña como productor junto con Kenya Barris, Mychelle Deshamps, Jonathan Glickman y Constance Schwartz-Morini.

Amazon Prime Video

‘The Underdoggs’, que iba a estrenarse en cines de todo el mundo el 26 de enero de 2024, finalmente llegó exclusivamente a la plataforma de streaming Amazon Prime Video ese mismo día. La historia está basada en una idea del propio Snoop Dogg y transformada en guión por Danny Segal e Isaac Schamis. “He conocido entrenadores que hablaban mal, pero eran capaces de comunicar mensajes importantes. Atletas que tuvieron que volver a la realidad porque estos entrenadores, eran ex pandilleros que ven cómo su comunidad ha sido destrozada y necesitan cambiar y dar algo a cambio”.

El realizador de la película, Charles Stone, ya estuvo detrás de las cámaras en ‘Uncle Drew’ y en un montón de series populares, especialmente las creadas por la ya icónica Kenya Barris. “Todos en el Sur de California sueñan con ir a Long Beach Poly High School porque hay mucha grandeza conectada a ella, no sólo en relación al deporte sino también es el hogar de muchos académicos. Es un lugar donde te enseña a ser grande porque tienen esa tradición. Poner eso en esta película demostró que mi idea está bien defendida. Esta cinta nace de mi corazón porque esa es la escuela a la que yo fui, a la que fue mi madre y toda mi familia, es generacional”.

Ha pasado mucho tiempo desde que Snoop Dogg dejará de ser el rapero gangsta de la costa oeste para convertirse en un ícono popular. Su figura ha trascendido incluso como empresario poderoso, no en vano es propietario de “Death Row Records” y alguien reconocido popularmente en cualquier parte del mundo, algo que no es aplicable a la mayoría de artistas de hip-hop. “La película tiene muchas capas y habla de diferentes temas, como la pobreza infantil, las niñas jugando al fútbol y ser una superestrella a una edad temprana. Teníamos chicas que jugaban en mi liga, teníamos niños que venían de la pobreza y vivían en ciertos hogares que no querían que nadie supiera dónde vivían. Teníamos jugadores superestrellas en el equipo sin padres ni dirección y simplemente eran grandes niños en el campo de fútbol, pero no sabían cómo perfeccionarse para convertirse en un gran atleta”.

Snoop no para de involucrarse en nuevos proyectos, y este último basado en el deporte, es un tema que el propio artista parece controlar. “Para mí era importante mostrar cómo podemos cambiar. Cómo alguien puede convertirse en entrenador de fútbol, detener la violencia de las pandillas, crear un ambiente donde los parques sean gratuitos para que los niños practiquen, los días de juego sean gratuitos para que los niños jueguen. Tres días de práctica, un día de juegos, son cuatro días a la semana que estos niños van a vivir ahora porque estamos brindando un refugio seguro para que esos entrenadores sean como Jaycen, tienen que regresar a su comunidad y arreglar algo que hicieron mal, ya sea a través de la liga o porque fueron mejores personas y quieren ser un ejemplo de cómo puedes cambiar una vez que asciendes”.

Hay muchos filmes con una trama similar, como el remake de “The Bonebreaker Clan”, cuya anterior película tuvo a Adam Sandler como protagonista, pero esta tiene algo que la hace especial: Snoop Dogg. El ex rapero tiene un magnetismo único gracias a su capacidad de diversificar. Su vena polifacética le ha llevado a aparecer ahora como protagonista de una película después de haberle visto ya en multitud de cameos en otras películas. “Conozco a algunos amigos míos que son jugadores de fútbol excepcionales, miembros del salón de la fama, que recibieron las mismas críticas que Jayce y de alguna manera los vi abrirse camino de vuelta en la comunidad y esa es la descripción de lo que esto podría ser. Un ejemplo de grandeza no sólo del lado malo sino de ir del mal al bien”, explicó Snoop. Por si fuera poco, grandes nombres forman parte del elenco, como George López. “López está genial como entrenador Feis”, admite el actor.

Snoop, quien dijo que su parte favorita de ser entrenador de fútbol juvenil es la interacción y el compromiso con los jugadores, quiere que la película brinde un mensaje importante sobre la retribución, especialmente en la comunidad negra. Uno de los jugadores juveniles más recientes de la liga de Snoop que se convirtió en profesional es el mariscal de campo novato de los Houston Texans, C.J. Stroud, segunda selección general en el Draft de la NFL de 2023. Stroud se graduó en 2020 de la escuela secundaria Rancho Cucamonga en Inland Empire. “C.J. es el ejemplo perfecto de cada niño de mi liga que llega a la liga profesional; generalmente no son los mejores jugadores de su equipo, pero sí son los mejores niños del equipo. CJ siempre fue un líder y dirigió al equipo por la forma en que se movía, por la forma en que se comportaba. No drogas. Nada de fiesta. Ninguna actividad criminal, nada de eso”. A la luz de la reciente discusión sobre la prohibición del ‘Tackle football’ en California para niños menores de 12 años, Snoop dijo que continuará respaldando todas las versiones de este deporte. “Creo que representa positividad y unidad.. Algunos de estos niños necesitan eso. Esto es todo lo que tienen y a través del deporte y del fútbol se pueden conseguir muchas cosas. No siempre tiene que ser ir a la NFL. Se trata más de lograr objetivos de vida. Tenemos que encontrar algo que nos guste y tenemos que encontrar personas que puedan inspirarnos”.

La película representa no sólo los valores de Snoop sino también los necesarios en el espíritu deportivo. “El fútbol siempre ha sido algo muy querido para mí”, afirmó. “Quería contar algunas historias de algunos niños que me han afectado y luego quería contar la historia de un jugador exitoso que olvidó de dónde vino y todas las cosas que te mantienen arraigado. Encontrar la situación correcta para este guion fue la primera parte, pero luego encontrar el elenco correcto y encontrar a las personas adecuadas para poder filmarlo y darle sentido. Estoy feliz de estrenar esta película” .

2005

fue el año que Snoop Dogg fundó la Snopp Youth Football League, en la que se basa la película.