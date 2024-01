“Comemos o pagamos la luz”: protesta de alcaldes de Caribe por altas tarifas de energía

Respaldados por la Procuradora General de la República, Margarita Cabello, y el Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, los líderes de la región Caribe han alzado su voz en defensa de los usuarios de energía, presentando siete puntos cruciales plasmados en la Declaración de Cartagena de Indias.

Este importante documento fue leído al concluir la Cumbre sobre Tarifas Justas para el Caribe, convocada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y celebrada en el Palacio de la Proclamación. Entre los asistentes se encontraban el gobernador de Bolívar, Yamil Arana; los alcaldes de Barranquilla, Alex Char; y Santa Marta, Carlos Pinedo; así como los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano; Córdoba, Erasmo Zuleta; y Sucre, Lucy García.

Con pancartas en las que se leía o “comemos o pagamos la luz”, protestaron los mandatarios en el Caribe,

El gobernador de Bolívar destacó que uno de los factores que contribuyen al elevado costo de las tarifas de energía es el componente de pérdidas no técnicas. “Las comercializadoras no están abordando la resolución de este problema, ya que los usuarios lo están subsidiando. Necesitamos exigir un plan contra las pérdidas no técnicas para evitar que se sigan trasladando al usuario”, señaló.

Mensaje de alcaldes de Caribe por altas tarifas de energía

Sin embargo, el mandatario visualiza otro problema que podría encarecer aún más las tarifas en el futuro: las inversiones realizadas por los operadores cuyos costos se trasladarán a los usuarios, generando una situación insostenible. “Propongo dos soluciones: primero, que el gobierno nacional asuma el costo de esas inversiones; segundo, existen fondos públicos a los que las comercializadoras pueden presentar proyectos, y hasta ahora no lo están haciendo”, añadió Arana.

Declaración de Cartagena de Indias - 26 de enero de 2024

Los líderes de la región Caribe, reunidos en el Palacio de la Proclamación de Cartagena de Indias durante la Cumbre Tarifas Justas para el Caribe, resumen en siete puntos clave las preocupaciones de los ciudadanos de la zona sobre las tarifas y las empresas prestadoras de servicios de energía:

Creación de una Empresa Regional de Energía integrada por todas las compañías en el sector en la región Caribe, incluyendo generación, distribución, transporte y comercialización. Esto debe contar con la participación de entes territoriales y la entrega de acciones que poseen empresas oficiales como Urrá y Geselca.



integrada por todas las compañías en el sector en la región Caribe, incluyendo generación, distribución, transporte y comercialización. Esto debe contar con la participación de entes territoriales y la entrega de acciones que poseen empresas oficiales como Eliminación del cobro de pérdidas no técnicas en la factura de energía eléctrica, considerando que durante el tiempo de Electricaribe y la toma de posesión de las nuevas empresas, la infraestructura eléctrica se deterioró, generando pérdidas cercanas al 33%. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorarla, aún se aproxima al 25%, que se carga a los usuarios.



y la toma de posesión de las nuevas empresas, la infraestructura eléctrica se deterioró, generando pérdidas cercanas al 33%. Aunque se han realizado esfuerzos para mejorarla, aún se aproxima al 25%, que se carga a los usuarios. No permitir de ninguna manera que el costo de las inversiones se traslade a la tarifa mediante una operación tarifaria. Se propone la creación de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos, con la participación del Gobierno nacional, mandatarios locales, bancada de congresistas de la región y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para revisar integralmente las leyes, decretos y regulaciones aplicadas al sector eléctrico y establecer un marco regulatorio especial para la región Caribe.



con la participación del Gobierno nacional, mandatarios locales, bancada de congresistas de la región y la para revisar integralmente las leyes, decretos y regulaciones aplicadas al sector eléctrico y establecer un marco regulatorio especial para la región Caribe. Agilizar ante las autoridades correspondientes la expedición de trámites, licencias y permisos de proyectos de energías renovables no convencionales , incluyendo aquellos en curso y futuros.



, incluyendo aquellos en curso y futuros. Creación de un Fondo de Estabilización Tarifaria para mitigar el aumento en los costos de la energía para los usuarios y proporcionar seguridad a los empresarios que deseen establecerse en la región, mejorando así la competitividad en esta área del país.



para mitigar el aumento en los costos de la energía para los usuarios y proporcionar seguridad a los empresarios que deseen establecerse en la región, mejorando así la competitividad en esta área del país. Solicitar la revisión de las tarifas de gas.



Invitar al Ministerio de Minas y Energía a la reunión de la RAP Caribe el próximo 31 de enero en la ciudad de Santa Marta.



