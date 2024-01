“A mis electores les pido perdón”: Catherine Juvinao por haber votado por Petro

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde en Bogotá, publicó un mensaje en su cuenta de X o Twitter un sentido mensaje para pedirle perdón a sus electores por haber votado y apoyado a Gustavo Petro para llegar a la presidencia de la República.

La representante aseguró que el país se le está saliendo de las manos al gobierno y enumeró lo que está pasando con la salud, los grupos armados, la ejecución presupuestal, los cambios en los requisitos en las entidades para nombramientos, entre otros.

Juvinao arrepentida de haber votado por Gustavo Petro

“A este gobierno se le está saliendo el país de las manos: -Dejan perder $70.000 millones en vacunas. -Destruyen el INVIMA. -No planean fenómeno de El Niño -No dan con licitaciones ni pagos de nómina -Pierden sede Juegos Panamericanos -Están implosionando el sistema de salud -Cambian requisitos en entidades para nombrar politiqueros e incompetentes -Les repele la meritocracia y los consensos -Ejecución presupuestal (2023) más baja en una década -Grupos armados fortalecidos y asesinatos de líderes sociales en ascenso Y lo peor: ¡la culpa siempre es de otros! Los no-petristas que votamos por Petro lo hicimos con la ilusión de ver un cambio. A mis electores que no estuvieron de acuerdo con ese apoyo en ese momento: les pido perdón”, escribió la representante a través de su cuenta personal.

Las reacciones no se hicieron esperar: “¿Alguna vez lo ha tenido en las manos? Vea pues, esa sí es novedad”, “De acuerdo en cada palabra de este tuiter”, “Todo cierto. Pero, había algún dato, signo, logro, característica que hiciera pensar que Petro sería un buen presidente?. Todo era tan grotescamente claro…”, “Te felicito! Nunca es tarde, a trabajar para bloquearlo en el congreso! Se necesita cambiar las fuerzas en el congreso!!” y “Perdonada, ahora solo debemos actuar en favor del país”.