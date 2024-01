Así fue la rodada del primer prototipo eléctrico que reemplazaría caballos cocheros en Cartagena

Durante la tarde de este martes, el comediante Alejandro Riaño entregó oficialmente el primer prototipo eléctrico que busca reemplazar los coches tradicionales tirados por caballos que recorren al rayo del sol las calles históricas de Cartagena.

Tras recibir los aportes de 3.150 voluntarios de la sociedad civil, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, evaluará por los próximos 20 días el desempeño del vehículo, antes de que el primer mandatario tome una decisión definitiva.

Turbay indicó que para ello contará con los aportes de la Asociación de Cocheros de Cartagena, sobre el modelo autónomo concertado que utilizarán en la actividad que representa su sustento económico y de sus familias.

“Los cocheros serán los mejores aliados en el proceso de sustitución hacia este modelo autónomo concertado. Hemos proyectado que no sigan siendo una asociación, sino una gran empresa que, desde un turismo sostenible, aporte a la transformación de la ciudad. Hay una sumatoria de esfuerzos ciudadanos encaminados hacia la modernización responsable y no puede haber espacio para coches de tracción animal. Hoy, hacemos realidad lo que han dicho los cartageneros que no quieren que siga pasando”, destacó el mandatario de la ciudad.

Y es que actualmente, en la heroica, existen 60 caballos cocheros, donde en ocasiones, se han conocido denuncias en redes sociales sobre mal cuidado de los animales y presunto maltrato.

“(…) no es un trabajo mío. Es el resultado de la unión de más de 3.150 donantes de la sociedad civil. Es para liberar a los animales de las condiciones en las que están y pensando, por supuesto, en los cocheros”, aseguró el comediante Riaño.

Por su parte, José Ricaurte, director del Departamento Administrativo Distrital de Transporte (DATT), se refirió a cómo será el proceso de seguimiento al funcionamiento del prototipo del coche eléctrico durante las próximas semanas.

“Ya tenemos una planificación establecida para la actividad. Se trata de una práctica y prueba que se está llevando a cabo para determinar las condiciones de este prototipo, en colaboración con los proveedores que elaboraron el diseño técnico, con el acompañamiento del gremio de cocheros”, concluyó Ricaurte.

De esta manera, el nuevo alcalde de Cartagena tiene como apuesta ejes fundamentales como el cuidado ambiental, protección animal, turismo sostenible y dignificación laboral de los cocheros.