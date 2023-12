Simio reconoció a su hermana a través de una foto, el hallazgo se define como la mejor memoria social no humana (Reprodução/Save the Chimps)

A través de un estudio científico, investigadores lograron comprobar que la memoria social de los chimpancés, o de bonobos es una de las mejores y más duraderas del reino animal no humano. Los chimpancés son los parientes más cercanos de los humanos con los que las personas compartimos hasta el 98% del ADN, pero las coincidencias genéticas no serían las únicas, pues al parecer esta especie también podría reconocer a sus familiares a pesar de que pasen muchos años sin verse.

En efecto, los chimpancés tendrían la capacidad de reconocer a sus familiares a pesar de las décadas. Así lo comprobó un estudio liderado por Laura Simone Lewis, psicóloga y antropóloga de la Universidad de Berkeley, quien indagó en una sospecha personal que ella tenía sobre como esta especie podía reconocer a las personas y sus propios familiares.

Simone se basó es su experiencia y en la sensación que tenía de que los estos animales pudieran reconocer a sus cuidadores o visitantes, incluso si han pasado mucho tiempo distanciados.

«Teníamos la impresión de que respondían como si te reconocieran, como si no fueras otro visitante más del zoológico», aseguró Christopher Krupenye, profesor de la Universidad Johns Hopkins, quien también participó de este estudio.

Sin embargo, observando más a fondo, se dieron cuenta de que al parecer los bonobos también podían reconocer a sus familiares y amigos después de mucho tiempo, para comprobarlo, el equipo analizo a varios ejemplares de los zoológicos de Edimburgo, en Escocia; de Planckendael, en Bélgica; y del santuario de Kumamoto, en Japón.

Para el estudio, los investigadores persuadían a los chimpancés para que participaran de la investigación ofreciéndoles un jugo de su fruta favorita y mientras se lo tomaban el zumo, los analistas les mostraban dos fotos: una de un chimpancé extraño y otra de un chimpancé con el que al menos compartieron un año de vida y con el que ya no interactuaban por lo menos en nueve meses.

Los chimpancés pueden reconocer a sus familiares

En el estudio se usó cámaras infrarrojas de seguimiento ocular con las cuales los científicos querían ver en cuál foto los chimpancés se detenían por más tiempo, el estudio arrojó que estos animales en efecto se detenían en aquellos a quienes conocieron y con los que tuvieron interacción en su pasado. Para muchos, incluso estas fotografías causaban un efecto de hechizo, pues dejaban de tomarse el jugo.

Pero el caso que más llamó la atención fue el de un chimpancé conocido como Louise quien no ve a su hermana Loretta y a su sobrino Erin desde hace 26 años y al observar la imagen parece reconocerlos pese a los muchos años que han pasado. Este estudio fue publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y daría cuenta de que los chimpancés serían la especie no humana con la mejor memoria social y más duradera.

Tal como lo explicó el medio español El Mundo “en el año 2000, los científicos demostraron que elefantes africanos hembra reconocían sonidos emitidos por familiares que habían abandonado el grupo hasta 12 años antes. Y en 2013, los delfines batieron el récord de memoria social no humana, al confirmar un estudio que podían recordar vocalizaciones de otros individuos a los que no veían desde hacía 20 años. Pero lo del bonobo Louise era demasiado, lo que llevó a los científicos a repetir hasta ocho veces el experimento”.