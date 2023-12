La historia completa de la niña que le pidió a Santa que su madre dejará de llorar y volviera a sonreír

Durante las festividades decembrinas se ha conocido varios casos de niños que aprovechan la navidad para escribirle a Santa por los deseos que quieren recibir esta navidad; sin embargo, se han viralizado algunas de estas cartas en las redes sociales en las que varios niños han dejado de pedir por regalos materiales y han manifestado sus deseos de que Santa les dé paz y tranquilidad a sus familias.

Tal fue el caso de una niña de 9 años, que escribió una emotiva carta pidiéndole a Santa que le ayudara a que su mamá dejara de llorar y volviera a sonreír de nuevo.

“Querido, Santa, quiero pedirte un favor, no quiero regalos, solo quiero que, por favor, ayudes a mi mamá a pagarle a la gente que debe y que no llore más. Por favor, solo eso, no nos traigas más nada; solo ayuda mi mamá para verla sonreír de nuevo sin llorar”, se lee en la carta que la niña escribió para Santa. La menor firmó con su nombre, Gerineth Sophia.

Ante tales palabras tan conmovedoras, la carta se hizo viral en las redes sociales y fue la madre de la menor quien salió a dar el contexto de los deseos de su hija en el medio local Noticias Doradita Regional.

La mujer explicó cuál fue el motivo por el que su hija pidió que ella dejara de llorar y que está relacionada con las deudas que tiene: “Por una circunstancia familiar que pasó nos tuvimos que endeudar con los ‘gota a gota’”, dijo la madre de Gerineth.

Para la familia de la niña la situación se ha tornado bastante dura, pues luego de una enfermedad que agravó la salud del padre de Sofía, la familia se tuvo que endeudar con los ‘gota a gota’ para poder pagar el tratamiento médico. Según lo dio a conocer la mujer, la deuda habría alcanzado los 23 millones de pesos.

El padre de Gerineth trabaja como maestro de construcción, mientras que la madre organiza rifas y vende comidas, al parecer la economía de la casa se ha visto bastante afectada con la deuda que asumieron.