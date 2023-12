Wendy Guevara asegura que su identidad trans empezó a manifestarse desde kínder

Wendy Guevara ha tomado más popularidades del momento en que ganó el Reality show ‘La Casa de los Famosos’, en donde a muchos de sus fanáticos les gustó la manera en que ella se desenvolvía y su personalidad.

Por este motivo, tras haber salido del programa de televisión, la influencer se ha encargado de ofrecer diversas entrevistas, en donde ha aclarado algunos aspectos de su vida, entre estos el instante en que ella descubrió que prefería jugar con niñas, que con niños, así como abrazar a los varones y otras actitudes que reflejó desde muy pequeña la manera en que se define a sí misma.

De esta manera, durante una entrevista con Yordi Rosado la famosa se sinceró sobre algunos aspectos de su vida, incluyendo las primeras señales en las que se revelaba su identidad trans.

“Cuando fui creciendo que iba en el kindercito y eso, no tenía mentalidad de tener relaciones ni de besar a un niño, pero yo quería estar con los niños... y yo quería traer falda”.

Según lo comentado por la influencer, desde que era muy pequeña ya tenía nociones de las cosas que quería, entre las que destacaba tener el cabello largo e incluso reveló que se colocaba o utilizaba la ropa o las Pantimedias de su madre en la cabeza, motivo por el cual recibía regaños de su padre.

Así mismo, dijo que su convivencia con las niñas era estar “del brazo” y “jugar con ellas, como si fuera una niña”.

“Me gustaban las Barbies mucho, me gustaban las muñecas, lo de niños no me gustaba nada”, explica. “Los primeros que se dan cuenta, siempre son los papás, son los primeros que lo evaden, que dicen: ‘no, se le va a quitar, es porque no sabe qué es lo que quiere’”.

Por otro lado, también manifestó que uno de los primeros cambios en su identidad como chica trans, fue su nombre, el cual era Vianey, y que también utilizaba brasier de relleno. No obstante, luego decide cambiarlo por Wendy, esto gracias a una amiga con quien trabajaba en una estética que le decía Wendy Nayeli por el personaje de Angelica Vale en la telenovela ‘Amigas y Rivales’.