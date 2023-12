Gasolina en enero de 2024: Gobierno anunció que subirá el galón

Este martes, 12 de diciembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que no se prevé un aumento en el precio de la gasolina en Colombia durante este mes. Además, destacó que solo resta un ajuste, que se implementará en enero de 2024, en lugar de los dos inicialmente contemplados.

Durante una rueda de prensa, el ministro explicó que están evaluando el cierre de la brecha y que, aunque inicialmente se mencionaron tres incrementos, ya se ha aplicado uno, quedando pendientes dos. No obstante, expresó su confianza al señalar: “Creo que solo vamos a necesitar otro”.

El ministro aseguró que no habrá aumento en el precio de la gasolina durante diciembre, pero confirmó que se llevará a cabo un ajuste en enero. Asimismo, destacó que están trabajando para lograr una mayor previsibilidad en los ajustes mensuales, proporcionando a los colombianos una resolución mensual sobre los precios de los combustibles.

La noticia generó reacciones en internet, con algunos usuarios expresando su escepticismo sobre la situación. Un comentario señaló: “La gasolina no subirá en diciembre, sino en enero, cuando llegue el reajuste a impuestos, matrículas, aumento de arriendos, etc. Le faltó decir que solo será para los 4000 más ricos. El amo estado es bueno, el amo estado me cuida”.

Otros usuarios manifestaron su humor con comentarios como: “No serán 2 de 600 sino uno solo de 2000 jajajajajajaja (risa con lágrimas)” y “El vivo, para que en las estadísticas de la inflación anual no se les suba tanto, le meto la subida en enero y el otro año vemos qué inventamos”. También se advirtió sobre el próximo ajuste en el precio del diésel con comentarios como: “Y ya viene el del diésel, prepárese porque le viene pierna arriba, es de alquilar balcón. Aperarse de víveres”.