Eva Longoria: “supe que yo era la única que podía contar esta historia”

Eva Longoria debutó como directora de largometrajes con “Flamin’ Hot”, una historia inspiradora sobre el viaje de la pobreza a la riqueza del creador de Frito-Lay y escritor Richard Montañez, interpretado en la película por Jesse García. Esto, ya que la actriz de “Mujeres desesperadas” ya llevaba 10 años dirigiendo en televisión.

En la 38ª edición de los Premios Imagen, una noche que celebra la excelencia latina, Eva Longoria se llevó el trofeo por su primer largometraje como directora, “Flamin’ Hot”. La película se adentra en la creación del aperitivo picante de Frito-Lay y consiguió otros premios, entre ellos el de mejor largometraje y mejor actor de largometraje para Jesse García.

Hablamos con la directora en Los Ángeles, donde nos contó que rodó la película en 30 días.

P: ¿Por qué era el momento adecuado para su debut como directora de cine?

R: Llevo 12 años dirigiendo. No era mi intención decir: ¡Voy a hacer un largometraje! La historia me encontró a mí: mi agente me envió el guión y me dijo que era una gran historia, con Searchlight que son muy prestigiosos y que no debía fiarme de mi talento pero había un montón de directores haciendo cola y era una guerra a golpes sobre el libro, es comercial y personal. Cuando leí el guión, supe que yo era la única que podía contar esta historia. Lo sentí de verdad. Dije: esto es mío. Sabía que tenía un superpoder para esta comunidad, la forma entretenida en que cuento la historia. Sé que el mensaje será recibido si lo hacemos con humor y corazón. No quería hacer una película biográfica sobre el Flaming Hot Cheeto, sino contar la historia de Richard Montaner, porque su vida es increíble. Eso es realmente lo que pasó y luego lo perseguí y rogué para que me eligieran y conseguí el trabajo.

P: ¿Parece estar muy interesada en tener un equipo diverso?

R: Estamos en una época en la que la palabra de moda es diversidad. Si vuelvo a oír hablar de un panel sobre diversidad, me va a estallar la cabeza. Hay demasiados paneles, déjense de eso y contraten a gente más diversa. Tenemos que recompensar a las películas que golpean la pared y hablan sin rodeos y realmente ofrecen una perspectiva diferente, una perspectiva fresca. Cuando ves la película sientes esa perspectiva. Creo que los latinos tenemos que ponernos detrás de las cámaras para crear más oportunidades para nuestra comunidad. Tenemos que ser directores, guionistas y productores.

P: ¿Cómo enfocó esta película?

R: Mi estrella del norte en este proyecto era la autenticidad. Quería ser auténtica, yo fui Richard Montañés. Soy mexicana-estadounidense, soy chicana, soy de esta comunidad. Hollywood tiende a definir el aspecto de los héroes, y nunca son como nosotros. Cuando estuve en posición de hacer contrataciones, como siempre lo hice como directora. Siempre hago equipo con la lente de las mujeres, la gente de color, la diversidad. Todos los departamentos eran latinos y no sacrifiqué talento porque hacían mejor la película.

P: ¿Cómo fue su relación con Richard Montañez?

R: Todavía es joven, tiene 60 años y es un orador profesional. Vino muchas veces al plató. Mientras le investigaba, me puse a estudiar todos sus discursos, ya que es un orador motivacional. Inmediatamente supe que la película tenía que ser desde su punto de vista, literalmente con su voz. Muchas líneas de la película están tomadas de sus discursos.

P: ¿Por qué eligió al actor Jesse García?

R: Bueno, mis actores superpoderosos. Se trata de un personaje importante, necesitaba un actor que interpretara tres décadas diferentes, inteligente y capaz de rodar la película en 30 días. No teníamos tiempo para hablar en el plató. Siempre he sido fan de Jesse García desde que la película “Quinceañera” ganó en Sundance. Ha estado por ahí pero nunca había tenido la oportunidad de hacer un papel como éste. Quería un mexicano-estadounidense porque era importante ser precisa. Me siento orgullosa y feliz de haber dirigido a este equipo para contar una hermosa historia en la que estoy segura de que muchos pueden verse reflejados en los personajes. Espero inspirar al público con el talento de los actores de nuestra comunidad. Cada día de rodaje descubrí la inteligencia y la capacidad creativa de nuestra comunidad.

P: ¿Conocía a Diane Warren antes de que escribiera la canción de su película?

R: Es una historia curiosa. Mis oficinas de producción están en el edificio de su agente y me encontré con ella en un ascensor por primera vez hace diez años, y entonces me dijo que quería escribir una canción para mi película. Le dije entonces que no tenía ninguna película, y ella me dijo: cuando tengas una película, quiero escribir la canción. Pasaron los años y seguimos hablando de ello. Finalmente, se anunció que yo estaba haciendo esta película y ella me llamó y me dijo: Voy a hacer la canción para esta película. Es un genio. Salió con esta canción ‘Fire inside’ que resume toda la idea de la película. Eso es talento.

P: ¿Qué importancia tiene la música para usted?

R: Yo no era muy musical, nunca había compuesto una película. Cuando hablé con los compositores para esta película, fue como una expedición de pesca preguntándoles cómo debía sonar la película. Cuando hablé con Marcello Zaros, nuestro compositor, pensó que esta película era música de pared a pared y que, si ves la película, la música es lo que te hace pasar de una escena a otra. Su partitura es absolutamente fantástica y la combiné con muchas canciones de nuestra comunidad.

P: Lleva más de diez años dirigiendo, ¿ha sido difícil?

R: Como directora latina, el problema es que si esta película fracasa, la gente dice: Oh, las historias latinas no funcionan... las directoras no valen’. No nos dan muchas oportunidades. Un hombre blanco puede dirigir una película de 200 millones de dólares, fracasar y conseguir otra. Ése es el problema. Yo tengo una oportunidad, trabajo el doble de duro, el doble de rápido y el doble de barato. Las directoras latinas no tienen muchas oportunidades. Llevaba eso conmigo todos los días. No puedo equivocarme, porque si me equivoco van a decir: Contratamos a una latina aquella vez y no le fue bien, así que no volveremos a hacerlo hasta dentro de 10 años. La última película de estudio dirigida por una latina fue hace 22 años. No podemos tener una película cada 22 años. Eso no está bien. Tenemos historias que contar.

P: ¿Se come algún Flamin Hot Cheetos en el plató?

R: Crecí con los Flamin Hot Cheetos. Cuando comí una bolsa normal de Cheetos por primera vez, pensé que algo le pasaba a mi bolsa. Como latinos, todos crecimos con Flamin Hot Cheetos. Nosotros creamos la marca y es nuestra marca.

P: ¿Dónde se siente más a gusto, en la cocina o en el plató?

R: En ambos. Me siento cómoda en la cocina porque soy una persona muy hogareña y una mujer con una carrera muy impulsada. Creo que lo compagino bien.

P: ¿Le ha dicho algo la empresa que fabrica Flamin Hot?

R: No. Antes enviaron algunas notas a Searchlight, pero apoyaron al cien por cien la historia de Richard.

P: ¿Echa de menos interpretar a Gabrielle Solis, su personaje en ‘Mujeres desesperadas’?

R: Era un trabajo muy exigente. No podía respirar. Tenía estrés postraumático por 24 episodios al año. Recibí más ofertas para volver a la televisión, pero lo rechacé todo. Elijo mis proyectos con mucho cuidado. Si no voy a dar el 110%, no lo hago. Digo que no al 90% de los proyectos que me presentan porque ya he visto lo que me ofrecen. No quiero interpretar personajes que no entiendo, latinos o no, porque quiero representar mi marca y quiero ser coherente con lo que hago.

P: ¿Se siente líder de su comunidad?

R: Hago lo que hago para dar ejemplo. Podría dar un discurso tras otro intentando instruir a los jóvenes, diciéndoles lo que tienen que hacer, pero no se trata de eso, sino de enseñar con el ejemplo. No se trata de decirles, se trata de mostrarles y eso es todo lo que necesitas. Estoy dispuesta a construir una escalera para los latinos de este país, pero también para las mujeres. Tengo diez proyectos en desarrollo en todas partes; Amazon, Apple, Fox, ABC... Me entrego a sacar proyectos a la luz.

Una historia común

Eva Longoria es de Corpus Christi, Texas, ciudad en la que trabajó en un Wendy’s mientras estudiaba para pagarsesu fiesta de quinceañera. Tras ganar el concurso de belleza Miss Corpus Christi USA en 1998, y después de graduarse en la universidad, Eva se presentó a un concurso de talentos en la ciudad de Los Ángeles, lo que hizo que fuera reclutada por un agente. Hoy es una de las más poderosas de la industria y una luchadora por la representación de los latinos en Hollywood.

48

años tiene la estrella de televisión y cine.