Presentadora de la BBC se vuelve viral al hacer ‘pistola’ con su mano mientras presentaba en vivo

A través de redes sociales se hizo viral el video en donde una presentadora de la cadena de televisión BBC fue captada mientras hacía el signo de ‘pistola’ cuando salió al aire la emisión de noticias.

Los presentadores de noticias deben estar en el estudio minutos antes para asegurarse de que todo este en orden para la emisión en vivo, pues no hay un guión exacto y en algunos momentos se improvisa. Usualmente desde el estudio avisan a los presentadores segundos antes de emitir en vivo, por lo que los presentadores deben estar “pilas” al llamado, pero al parecer en una reciente emisión del noticiero de ‘BBC’, Maryam Moshiri, no se percató e hizo el signo de ‘pistola’ en el comienzo del programa.

En el video se observa que en el momento que Moshiri se percata que está en vivo, su sonrisa cambia, esconde las manos y da la bienvenida al noticiero.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar: “pues es la mejor entrada que he visto últimamente”, “esto es lo que llaman renuncia silenciosa?”, “la primera vez que entiendo lo que dicen en la BBC”, “gente real, se enfada y qué?”, “esto pasa en todas las televisiones, si hay confianza con el realizador se tiran bromas mientras no están en emisió n, esta vez se le habrá colado”, “mi primera y última chamba”, “como cuando mi ex me dice que me extraña y que quiere que estemos juntos” fueron algunos de los comentarios.

Ante el flujo de comentarios y de usuarios que obtuvo el clip, la presentadora se pronunció al respecto. “Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me estaba contando desde 10 a 0, incluyendo los dedos para mostrar el número. No me di cuenta de que acabaría saliendo en pantalla. Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que se emitiera en directo. No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien”, indicó la presentadora en la red social X.