“No tiene ni idea cómo va a funcionar el sistema de salud”: así criticó Jerome Sanabria a Alfredo Mondragón

Jerome Sanabria es una joven de 17 años que ganó popularidad a nivel nacional por su postura firme y sus palabras claras en contra de las reformas que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Su opinión más reciente fue contra el congresista Alfredo Mondragón, a quien tildó de desconocer el sistema de salud para terminar apoyando esa reforma.

Mondragón fue el mismo representante del Pacto Histórico que dio una entrevista en Blu Radio y que terminó viralizándose en redes sociales por decirle al director de la emisora, Néstor Morales, que él no era médico y que tampoco necesitaba serlo para votar a favor de la propuesta del Gobierno.

Las palabras del congresista motivaron a la joven estudiante de los Andes a expresarse en la red social X, donde dijo:

“Qué desastre de entrevista de Mondragón en Blu Radio. No tiene ni idea cómo va a funcionar el sistema de salud después de la reforma que tanto defiende. No sabe cuánto va a costar, cuántos CAPS va a haber, cómo se garantizará la cobertura, etcétera. No saben qué defienden”.

Y agregó en otro trino: “Esta reforma a la salud es, únicamente, un tema político. Tiene mucha ideología de fondo, y poca razón de frente. Preocupante. Parece que es la cuota mayor del gobierno actual”.