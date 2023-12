Demandan a la ex estrella de tenis David Nalbandian por instalar una cámara oculta para espiar a su ex

David Nalbandian está siendo demandado por su exnovia por acoso y acoso sexual después de que el finalista de Wimbledon 2002 supuestamente instalara cámaras ocultas dentro del aire acondicionado del apartamento que compartían en Italia, según The Sun.

Araceli Torrado presentó la denuncia contra la ex estrella del tenis de 41 años e incluyó un video donde muestra la cámara.

Dictamen judicial

Un juez dictaminó que Nalbandian efectivamente colocó el equipo de video dentro del apartamento, pero eso no es un delito ya que él y Torrado compartían el apartamento.

La pareja estuvo junta desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023. Nalbandian le admitió a Torrado que él instaló la cámara, según c5n.com.

“Me parece patético que no seas capaz de admitirme esto. Encontré la cámara…”, dijo Torrado. “Lo que me preocupa es estar en buenos términos contigo y quiero encontrar la manera de hacerlo”, respondió Nalbandian.

Videos jamás vistos

Más tarde dijo: “¿Quieres que sea honesto? Sí, me lo puse ese día. No pude verlo porque no sé cómo es Internet, no puedes verlo, así que no vi nada en absoluto”.

Torrado, de 29 años, luego demandó a Nalbandian por acoso y acoso.

Según The Sun, habría publicado en sus redes sociales: “Ante las preguntas que recibo sobre los hechos de los que fui víctima y cuyo autor fue David Nalbandian, quiero informarles que interpongo una causa penal y la correspondiente. procedimientos judiciales civiles. gracias por el apoyo.”