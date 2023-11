“Mancuso recibe impunidad a cambio de maltratar mi honra”: Uribe desacreditó la JEP y negó vínculos con paramilitares

Álvaro Uribe Vélez, tras haber solicitado el recurso de declaración libre, se dirigió hasta el Búnker de la Fiscalía en Bogotá para adelantar la diligencia que inició sobre las 9 de la mañana del 27 de noviembre de 2023. Allí el exmandatario habló por cerca de 3 horas y se retiró sobre las 12 del medio día.

Una vez concluyó la cita, Álvaro Uribe citó a los periodistas de los diferentes medios de comunicación para entregar un balance y salir en su defensa. Durante la rueda de prensa, el exmandatario proyectó una serie de documentos con los que pretendía demostrar lo que ha venido manifestando con insistencia. Negó por completo su supuesta participación en El Aro. De hecho, aprovechó la oportunidad para ‘despacharse’ contra la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Sin ninguna verificación me afecta (la JEP), en principio, reputacionalmente. He creído que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo, darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra, en esa fabricación de infamias, para que me pongan preso. Ese es el único objetivo de la traída de ese bandido a Colombia”, reveló Uribe.

El expresidente aseguró que jamás se reunió con paramilitares. Además, enumeró varios sujetos que extraditó a Estados Unidos bajo su administración. Explicó que todo esto se trata de una estrategia en su contra, por lo que recordó una advertencia que le hizo su esposa ante esas decisiones: «se van a vengar toda la vida».

Frente al caso del asesinato de José María Ovalle, Uribe dijo que nunca existió ninguna reunión con él antes de perpetuarse el crimen.

“Es una falta de seriedad decir que al doctor Jesús María Ovalle lo asesinaron días antes de reunirse conmigo. La última vez que nos reunimos fue en 1996 (…) él estuvo conmigo fue como 14 meses antes”.

Uribe insistió en las supuestas contradicciones de Salvatore Mancuso. Según reveló, Mancuso le dijo que “del asesinato de José María Valle yo no supe nada porque eso lo hizo Castaño”.