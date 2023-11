Ecopetrol y Pdvsa: experto reveló claves que Colombia debería tener en cuenta para evitar riesgos ante eventual alianza

Recientemente el presidente Gustavo Petro propuso una alianza estratégica entre Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, y PDVSA, la estatal venezolana. Este anuncio ha generado expectativas y preocupaciones en igual medida, por lo que expertos sugieren que Colombia debería analizar cuidadosamente varios puntos antes de pensar en consolidar una posible alianza.

Uno de los aspectos clave que los analistas resaltan es la estabilidad de Venezuela, dada su situación política y económica. Por esta razón, consideran que Colombia debe evaluar minuciosamente cómo esta alianza podría afectar su propia estabilidad y relaciones internacionales. Además, la situación interna de PDVSA plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de esta colaboración.

Aunque desde el ámbito económico, según el presidente, se espera que la alianza genere oportunidades significativas, ciertos sectores aseguran que existen riesgos financieros. Por tal razón, Publimetro conversó con Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, experto en el sector energético, con conocimiento en operaciones petroleras, gasíferas e hidrocarburos.

El experto aclaró los puntos que Colombia debería tener en cuenta para evitar riesgos ante eventual alianza.

Más noticias: ¿Le conviene a Colombia una alianza entre Ecopetrol y Pdvsa de Venezuela? Experto analiza la propuesta de Gustavo Petro

Razones legales y protocolarias para consolidar una alianza entre Ecopetrol y Pdvsa

(J.V): “Desde el punto de vista legal, hay dos aspectos claves. El primero es que hoy Venezuela se enfrenta a una serie de restricciones internacionales, especialmente la lista Clinton. Esto le genera una imposibilidad práctica a una empresa como Ecopetrol, que está enlistada en bolsa, de hacer cualquier tipo de acuerdo comercial.

Entonces, a la luz de la normatividad internacional y al estar listada en la bolsa de Nueva York, sobre todo, no podría hacer ninguna inversión o alianza con ellos, salvo que se levantaran esas restricciones. Aunque Estados Unidos ha levantado algunas restricciones a Venezuela, ese levantamiento es temporal y pues obviamente en un escenario como este, que implicaría una relación de largo plazo, algo temporal o intermitente no sería suficiente. Debe haber la garantía de que va a ser una relación de largo plazo en la que no haya ningún tipo de impedimento para que Ecopetrol en el largo plazo tenga relaciones con PDVSA.

El segundo elemento tiene que ver con la necesidad de que exista un vehículo contractual que garantice, no solo que hay unas obligaciones, unos deberes y unos derechos, para Ecopetrol y PDVSA. Es decir, que haya un contrato donde se establezcan estas obligaciones, convocación de largo plazo y sobre todo que garantice los derechos y las inversiones que realice Ecopetrol en Venezuela. Que exista estabilidad jurídica y que haya garantía de que las utilidades del negocio se pueden repatriar a Colombia sin que haya restricciones sobre dicha salida de recursos y pues obviamente un mecanismo claro de cómo se ingresarían los recursos de inversión a Venezuela y que eso no se convierta en un bemol para el desarrollo”.

Más noticias: Los empresarios piden una evaluación económica y en la alianza de Ecopetrol y la venezolana Pdvsa

Razones técnicas para consolidar una alianza entre Ecopetrol y Pdvsa

(J.V): “En cuanto a criterios técnicos, debe haber la posibilidad de tener un negocio que sea de ‘gana- gana’ y que además sea rentable por criterios técnicos, económicos y financieros. Es decir, que su viabilidad no dependa de una decisión política en sí, sino porque se cuenta con los recursos y las reservas disponibles, las áreas y las condiciones que el acuerdo funcione y rente a ambas partes. Sin embargo, lo anterior parte de que las decisiones sean técnico-económicas, financieras y no políticas. Lo político es importante, pero primero va lo técnico, lo económico y lo financiero.

Otro aspecto clave es que cualquier decisión que tome Ecopetrol de inversión en el exterior, tiene que ser claramente comparada contra la posibilidad real que la misma empresa haga una inversión similar dentro de Colombia, porque siempre será mejor que Ecopetrol desarrolle un proyecto de éxito en Colombia y no en el exterior, no solo por la rentabilidad en sí, sino porque tiene otros valores agregados adicionales como garantizar la seguridad y la soberanía energética, desarrollo regional, empleabilidad y mejora de la industria nacional”.