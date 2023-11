¿Por qué a Petro no le gustó que la Corte tumbara artículo de la tributaria sobre el sector minero?

En las últimas horas, la Corte Constitucional anuló la disposición de la reforma tributaria que prohibía restar las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las industrias extractivas. Con esta resolución, se frustró la intención del Gobierno Nacional de recaudar más de cuatro billones de pesos que iban a ser destinados al Presupuesto General de la Nación.

¿Por qué a Petro no le gustó la decisión de la Corte?

La Corte decidió tumbar la norma que prohibía la deducción de las regalías de la base imponible del impuesto de renta para las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. La invalidez se fundamenta en que la norma no reconoce el concepto de regalías y contraviene varios principios constitucionales que rigen el sistema tributario. Con la baja de este artículo, el Gobierno perdió la posibilidad de recaudar $4 billones anuales.

Como era de esperarse, esa decisión no le gustó al presidente Gustavo Petro, quien trinó: “Le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esta resolución representa una medida crucial para la sostenibilidad de la industria minera en Colombia. Afirman que, de esta manera, la Corte protege principios constitucionales fundamentales como la primacía del interés general, la igualdad, la justicia y la equidad.

“Además de los argumentos jurídicos, el artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

En el sector, existía una considerable inquietud, ya que este impuesto no solo comprometía la seguridad jurídica, sino que también desincentivaba la inversión extranjera. Esta rama económica proporciona más de 160 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos. Tan solo en el año 2022, llevó a cabo una inversión ambiental notable, alcanzando la cifra de 697 mil millones de pesos.

“Esta decisión representa una noticia alentadora para la inversión extranjera, permitiéndonos estar en línea con las prácticas internacionales y competir con otros países en similares condiciones, garantizando estabilidad en una industria crucial para el desarrollo sostenible y bienestar del país y sus regiones”, concluyó la ACM vía comunicado.