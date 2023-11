“Soy directo, sí estaba embriagado”: Iván René Valenciano contó detalles de su arresto en EE. UU.

El martes 31 de octubre, se conoció que el segundo máximo anotador del fútbol profesional colombiano, Iván René Valenciano, fue capturado el lunes en la ciudad de Weston, La Florida, Estados Unidos.

Una fotografía de su arresto, fue la evidencia de su ingreso a una cárcel, luego de que lo acusaran por cargos de primer delito de alcohol y drogas, daño a propiedad ajena o a una persona y conducción temeraria.

Con un uniforme beige, usado por los privados de la libertad, el también comentarista deportivo apareció serio en la fotografía de registro, casi decepcionado, de las autoridades.

Al conocer la noticia del arresto del exjugador de la Selección Colombia, su hijo, Aldair Valenciano, se pronunció a través de su cuenta en Instagram, expresándole su entero apoyo.

“Si te caes 100 veces, Yo estaré contigo 101, Tú eres mi mejor amigo, nunca estarás solo, Te amo Papá. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; Y cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás; Las llamas no arderán en ti. ISAÍAS 43:2″.

Iván René Valenciano se pronunció y contó detalles de lo que pasó el día de su arresto en EE. UU.

Horas después del hecho, René Valenciano, concedió una entrevista a Caracol Radio, contando los detalles de ese lunes, en que la Policía del condado de Broward lo aprehendió. “Tuve un accidente el día lunes en la mañana, estaba con mi familia, salimos a un asado y estuvimos casi hasta las 6 de la mañana”.

Cuenta que cuando conducía, “fui a hacer un giro en U permitido, pero pensé que el carro que venía de frente iba a cruzar a la derecha y cruzó fue derecho, ahí tuvimos el accidente”.

El exfutbolista narró que al lugar, “llegó la Policía, hablan conmigo, me ponen un (soplador para medir el alcohol), me llevan a un hospital, luego a la cárcel donde pasé la noche”.

Finalmente, aseguró que luego de comparecer ante los tribunales, “me dieron libertad y entro a un proceso del programa del estado por 4 meses. Las veces que ellos deseen me hacen una muestra de alcohol. Si estaba en estado de embriaguez, soy claro en esa parte. Siempre he sido directo”.

Y es que René a intentando alejarse de su adicción al alcohol y esta vez nuevamente ingresó a un programa de rehabilitación, “que tengo que hacer para recuperar mi licencia”.