“Encuesta chimba”: Petro enfurecido por artículo de The Economist que lo tilda de “impopular”

El artículo que publicó The Economist criticando la gestión de Gustavo Petro, no le cayó nada bien al mandatario. Al parecer, al jefe de Estado no le gustó que ese prestigioso medio inglés calificara su gobierno de “impopular y estar tambaleando”. Por tal razón, se ‘despachó' contra la publicación, dejando entrever nuevamente su ego y arrogancia ante las críticas.

Más noticias: Ministerio de Defensa prepara el Plan Democracia con más de mil uniformadas para garantizar la seguridad de las elecciones

A través de su cuenta de X, Petro reafirmó su postura a favor de Gaza. Aseguró que está del lado correcto de los hechos, por lo que es coherente su rechazo al genocidio que está produciendo la guerra entre Israel y Palestina.

La escena se dio tras la opinión que lanzó el senador David Luna sobre la publicación, quien dijo que “el artículo de The Economist es vergonzoso. Resaltan su baja aprobación, escándalos, radicalismo, fallos diplomáticos y desorden en agenda. Su vanidoso afán de mostrarse como un líder mundial no dio resultados. Lo invito, entonces, a que este domingo escuche a su propio pueblo”.

Ese comentario no le agradó a Petro, por lo que salió en su defensa.

“Querido amigo y senador, en la medida en que la base del artículo de The Economist es la encuesta colombiana mandada a hacer por un medio de oposición y que sabemos, contrastada con otras, es dudosa, pues pierde todo su rigor”, trinó Petro.

Lea también: Corte Constitucional tumbó piloto de Reforma a la Salud en La Guajira decretada por el presidente Petro

Además, aseguró que: “decir que es un fallo diplomático rechazar un genocidio, pues le dejo a usted y a su conciencia moral, su opinión. Para mí, no hay ninguna duda de mi posición y mis principios”.

Petro trató mal a The Economist por usar una “encuesta chimba”