Candidato al concejo de Chía se fue a ‘los traques’ con conductor de bus intermunicipal

El país vive la recta final de la contienda electoral para renovar a alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados. Durante las últimas horas, las denuncias han incrementado y se han conocido varios casos que dejan sin palabras a los electores. El más reciente escándalo implica al aspirante al concejo de Chía Yeison Galeano quien se lanzó por el partido Fuerza de la Paz.

En el video que circula a través de redes sociales se ve cómo el candidato político hace parte de una pelea con cuchillo en el municipio de la sabana. Según la denuncia, el sujeto se enfrentó a un conductor de un bus intermunicipal dentro de la terminal de transporte del municipio el pasado 22 de octubre.

Según manifestó a El Tiempo la esposa del candidato, el hecho se dio porque uno de los conductores del terminal había acosado a una de las trabajadoras del lugar, por lo que ella había hecho el respectivo reclamo y acto seguido el problema se habría incrementado. “Yo días después lo que hice fue decirle al señor que teníamos que hablar porque no me pareció bien que hiciera eso, a lo que el conductor reaccionó amenazándome con el cuchillo y mi esposo me defendió”, afirmó al periódico la mujer.

Posterior a la pelea, al aspirante al concejo se le anuló su candidatura y terminó con una herida en la mano.