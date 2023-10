Martin Scorsese: “A menudo me he preguntado cómo sería ser colonizado”

Killers of the Flower Moon (Courtesy of Apple)

La nueva película del director Martin Scorsese, ‘Los asesinos de la luna’ (‘Killers of the Flower Moon’), cuenta la historia real de una serie de asesinatos en tierras de la Nación Osage en Oklahoma en la década de 1920. Basada en el libro de David Grann de 2017, la película profundiza en la dinámica racial y familiar que sacudió Oklahoma hasta sus cimientos cuando se descubrió petróleo en las tierras de los Osage.

Antes de trabajar en su última película, Scorsese decidió cambiar el guion para dar más protagonismo a otros personajes al darse cuenta de que se centraba demasiado en los hombres blancos. Tras su revisión, el drama histórico sigue centrado en un hombre blanco, Ernest Burkhart, interpretado por Leonardo DiCaprio. Pero la premisa de la película es el matrimonio por amor entre Ernest y una mujer nativa americana, Mollie Kyle, brillantemente interpretada por Lily Gladstone.

P: Tiene un apetito voraz por contar historias. ¿Siente que su cine da voz a quienes no la tienen?

- Son las historias de los demás las que me inspiran para hacer mis películas. Cada una de ellas me lleva a un mundo completamente nuevo. Como cineasta, me considero un maestro que muestra un diálogo posible a través del cine.

P: ¿Cuál fue el motivo que le llevó a filmar ‘Los asesinos de la luna’?

- Desde que leí el libro, para mí fue importante crear conciencia sobre la situación real de los nativos americanos e indígenas de este país. Quería tratar esta cultura de una forma respetuosa sin ser hagiográfica, sin caer en la novela nativa de Rousseau. Mi gran pregunta con respecto al guión fue ¿Hasta qué punto se puede representar esta historia con autenticidad, respeto y dignidad? Decidí contar la historia sumergiéndome en la cultura Osage para poder incorporar elementos culturales, rituales y momentos espirituales basados en el realismo místico: cuando el sueño es real. Quería mostrar el contraste entre la cultura Osage y el mundo blanco europeo.

P: El cine es una ventana a otras culturas.

- Eso me pasó a mí. El cine me abrió la puerta a otras culturas. Siempre me ha interesado cómo piensan otras personas. Y a menudo me he preguntado cómo sería ser colonizado. Encontrar la historia de los Osage fue representar a casi todos los pueblos indígenas del mundo que se han sentido aprovechados por civilizaciones dominantes de otra cultura. Los que han sido colonizados o incluso rechazados de plano.

P: ¿Qué medidas tomó para asegurarse de que la comunidad Osage se sintiera fielmente representada?

- Al principio, me dije: “Bueno, si quieren que participe en algo que tenga que ver con los pueblos indígenas y los nativos americanos, tiene que ser de una forma respetuosa, que tampoco sea hagiográfica y que no caiga en, a lo Rousseau, el noble nativo, ese tipo de cosas”. Dicho esto, esa historia, cuando la leí, me indicó que probablemente ésta sería la que podríamos tratar de esa manera. Y sobre todo involucrándonos en la cultura de los Osage; colocando elementos culturales, rituales y momentos espirituales. Quería jugar con ese mundo en contraste con el de los blancos europeos. En última instancia, lo que ocurrió fue que nos enfrentábamos a un guión basado en el libro de David Grann, que es excelente. Pero el libro de David Grann también tiene el subtítulo “El nacimiento del FBI”. Y, durante unos dos años, estuve haciendo ‘Irishman’ y sentí que habíamos llevado la historia del nacimiento del FBI tan lejos como podíamos llevarla.

“La historia de los Osage representa a casi todos los pueblos indígenas del mundo que se han sentido aprovechados por civilizaciones dominantes de otra cultura”. — Martin Scorsese, cineasta estadounidense

P: Entonces, ¿desplazó el guión hacia la historia de amor?

- Sí. Hay que recordar que Ernest amaba a Mollie y Mollie amaba a Ernest. Es una historia de amor. Así que, en última instancia, lo que ocurrió es que el guión cambió en esa dirección. Es una historia de pecado por omisión, complicidad silenciosa en ciertos casos. Eso es lo que nos dio la oportunidad de abrir la película y empezar desde dentro.

P: Usted quería contar la historia con precisión histórica y a la vez con resonancia emocional.

- Ha sido una constante, históricamente veraz. Y debería utilizar la palabra veraz. Se puede tener un ritual y rodar un ritual como debe ser. Tuvimos mucho apoyo de la autoridad Osage, los expertos que nos daban las indicaciones sobre cómo hacer estas cosas. Comprobamos la exactitud de los rituales, los nombres de los bebés, las bodas, los funerales, todo lo que ocurría en los funerales, todo este tipo de cosas. Y así, en algunos casos, había margen de maniobra porque, sinceramente, creo que las dos últimas generaciones de Osage olvidaron o fueron sacados de su experiencia porque tenían que convertirse en europeos blancos. Tenían que convertirse en cristianos, católicos, lo que sea. Y así, se olvidaron de todo eso. De hecho, hay un nuevo resurgimiento del aprendizaje de la lengua. Tuvimos profesores de idiomas en el plató y Lily Gladstone aprendió el idioma, al igual que Leo y De Niro, que se enamoró de él y quiso rodar más escenas en Osage.

P: Sus películas han sido criticadas durante mucho tiempo por su violencia. ¿Ha cambiado su relación con la representación de la violencia?

- Llevan haciéndome esta pregunta desde 1972. La violencia no va a desaparecer si no la miras, si la escondes debajo de la alfombra. Si vives así te sorprenderás mucho, Dios no lo quiera, si un día te la encuentras. Tienes que saber de lo que es capaz el ser humano. Tienes que entender que hay otra forma de pensar: volvamos a la tragedia griega, donde todo sucede fuera del escenario. No hay que deleitarse con la violencia. La gente disfruta viendo o creando violencia, pero no todo el mundo lo hace. Pero eso forma parte de la naturaleza humana. Negar o evitar la violencia empeora la situación.

P: ¿Tiene esperanza en el futuro del cine?

- Me da cierta esperanza que surja un cine diferente, viendo que dos películas como Barbie y Oppenheimer han triunfado este verano en taquilla. Ambos títulos ofrecen algo diferente a lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, más allá del gran trabajo que se está haciendo en el cine independiente. Eso siempre me molesta, que el cine independiente quede relegado a la categoría de ‘indies’. Películas que sólo ve cierto tipo de gente.

La relación de Martin Scorsese con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio

Scorsese explicó su relación de 20 años con Leo DiCaprio y de 50 con Robert De Niro, detallando por qué ha vuelto a ambos con tanta frecuencia a lo largo de los años y qué es lo que más le ha llamado la atención de su trabajo en ‘Los asesinos de la luna’.

“En el caso de Robert De Niro, fuimos adolescentes juntos. Es el único que sabe realmente de dónde vengo, la gente que conozco. Algunos de ellos siguen vivos. Conozco a sus amigos, a sus antiguos amigos, y tuvimos un verdadero campo de pruebas en los años 70, donde lo probamos todo y descubrimos que confiábamos el uno en el otro. Todo es cuestión de confianza y amor. Es lo que es. Y eso es muy importante, porque a menudo si un actor tiene mucho poder, y él lo tenía en aquella época, puede apoderarse de tu película. Con él, nunca sentí eso. Había libertad, experimentaba y no tenía miedo de nada. No tenía miedo de hacer algo. Simplemente lo hacía.

Y años más tarde, me dijo que trabajó con este chico, Leo DiCaprio, un niño pequeño, en ‘This Boy’s Life’, y me dijo: “Deberías trabajar con este chico alguna vez”. Fue algo casual. Pero dentro de una línea, algo así, una recomendación en ese momento, creo que a principios de los 90, no es casual. Él lo dice casualmente, pero rara vez dice eso. Rara vez daba recomendaciones. Y así pasan los años, y me presentan a Leo, con ‘Gangs of New York’, y trabajamos juntos en Gangs. Él hizo posible Gangs, en realidad. Le encantaban las películas que yo hacía, y quería explorar el mismo territorio. Así que desarrollamos una relación más estrecha cuando hicimos “El aviador”. Y hacia el final, había algo que pasaba, pero realmente congeniamos en ciertas escenas. Y eso nos llevó a “Infiltrados”, que se hizo mucho más estrecha. Tal vez otras personas tienen relaciones en las que surgen más rápido. Bueno, nosotros no. Es realmente, ya sabes, es confianza. Especialmente haciendo “El lobo de Wall Street”, por cierto. Se le ocurrieron cosas maravillosas que eran escandalosas, y entonces le presioné. Él me presionó, luego yo le presioné más, luego él me presionó a mí, y de repente todo era salvaje. Tenía una buena energía en el plató”.