‘Lo vi y lo viví’: La historia de Ricardo Arango que hace un recorrido por la economía del país

Hablar de economía en Colombia supone retos gigantescos y grandes hitos que han llevado a más de uno a buscar nuevos modelos de inversión. Y es que, no es un secreto que históricamente los colombianos en su mayoría ‘son echados pa’ delante’ y precisamente en esa búsqueda del progreso, reconocer personajes que han aportado a la construcción de la economía en el país se hace relevante.

El empresario Ricardo Arango presentó la recopilación de su legado a través de un libro que busca retratar no solo su experiencia profesional, sino también el gigantesco avance económico que se ha vivido en el país con el paso de los años.

En diálogo con Publimetro Colombia, Arango manifestó que hitos en la economía como el inicio de la Fiducia en Colombia, ”recuerdan que las oportunidades más significativas a menudo surgen cuando se desafían las convenciones y se exploran nuevos territorios. En el mundo empresarial, la disposición para innovar y asumir riesgos calculados puede abrir puertas a soluciones inimaginables”.

Karen Rozo: ¿Cuál es el consejo base que le daría a una persona que no sabe dónde invertir?

Ricardo Arango: La mejor forma de empezar a entender el mundo de La Bolsa y esas dinámicas está relacionada con tener un buen asesoramiento. Hay que estar bien asesorado. Uno tiene que oír a lo que sabe de la gente que tiene experiencia en la vida. Creo que que muchas veces no se valora la experiencia que ha tenido la gente para meterse en este tipo de actividades.

KR: Desde su punto de vista, ¿dónde está la brecha que no permite que la ciudadanía evolucione cuando se habla de economía?

RA: Eso es culpa en gran parte de la coyuntura que se está viviendo en los últimos 10 años. No se ha ayudado a promover el negocio de acciones por ejemplo. Entonces, el ahorrador está muy solo. No hay una política como sucede en Europa donde se capacita, enseña y promueve la inversión. Acá no se habla de inversión, ni de educación relacionada con estos campos.

KR: ¿Cómo ve el impacto de la llegada de la banca digital? Porque ahora se ven muchas inversiones encaminadas en estos modelos que incluso todavía ni siquiera están regulados en Colombia pero que, de una u otra forma están moviendo capitales

RA: Yo creo que es bien interesante. A mí me cogió ya demasiado maduro, ya muy chapado al negocio tradicional, basado en la persona. Entonces, confieso que a mí me cuesta trabajo. Me cuesta el exceso de tecnología, el exceso de virtualidad. En un negocio como este, tú ves el éxito de la entidad bancaria como la de Vélez, NuBank, algo reconocidísimo como éxito total, y ves otro ejercicio de bolsa sistematizada donde tú no tienes que hablar con nadie y entras a las pantallas. Yo lo que añoro es la falta de un asesor a la mano, que te guíe y que te lleve por el buen camino, te conozca y sepa cómo te llamas tú y cómo se llaman a tus hijos.