General Jhon Rojas se pronunció sobre las acusaciones de acoso sexual y nexos con disidencias de las FARC

El general Jhon Rojas, quien era Comandante del Comando Específico del Cauca, está involucrado en una polémica tras las denuncias presentadas por la Fiscalía, donde se le señala de tener nexos con la Segunda Marquetalia, favorecimiento a organizaciones criminales y acuso sexual.

Le puede interesar: Comandante del Ejército a investigación por acoso sexual, presuntos nexos con disidencias y narcos

Rojas contó en Revista Semana que desconoce los hechos de los que es señalado y asegura que se presentara ante la Fiscalía para cerciorarse de la fecha de dicha denuncia: “no conozco nada de lo que salió hoy, hace dos meses no había nada, la semana pasada no existía nada, toca mirar las fechas de cuándo es de lo que están diciendo, porque yo tuve diferentes cargos y no conozco la denuncia”, expresó el general.

General Jhon Rojas negó las acusaciones de la Fiscalía

A través del comunicado enviado por a Fiscalía, la entidad informó que al uniformado se le encontraron actividades irregulares en ámbito operacional, administrativo y personal, por lo que los señalamientos en su contra se adelantarán en tres aspectos:

La primera por presunta corrupción durante su cargo en Argelia (Cauca), donde se habría relacionado con la estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia.

Le puede interesar: Minga indígena llegó a Bogotá para participar en manifestaciones tras llamado del presidente Petro

El general aseguró a Semana que tenía la conciencia tranquila y alegó que su operación en Micay atacó precisamente a esta estructura que hacía presencia en Argelia y de la cual negó tener nexos o alguna afinidad: “La estructura Diomer Cortés estaba en el Cañón del Micay y allá se atacó, es testigo el alcalde de Argelia, el personero de cómo llevé las tropas donde no existían”, aseguró Rojas.

“Niego los nexos con la Segunda Marquetalia, yo los combatí… son 50 cabecillas neutralizados”, dijo Rojas ante el medio citado. Adicionalmente, aseguró que es de los comandantes con mayores resultados registrados en el Cauca y que en su expediente no tiene ninguna queja o denuncia.

La segunda acusación tendría que ver con casos de acoso sexual presentado por varias oficiales del Ejército. La tercera acusación está dirigida al presunto favorecimiento de organizaciones criminales.

El general aseguró recogerá todas las pruebas necesarias y se presentará en la Fiscalía para aclarar lo ocurrido. Sin embargo, reiteró que los nexos con disidencias de las FARC son completamente falsos.