¿Internet gratis a cambio de ir a la marcha de Petro? En Cundinamarca estarían prometiéndolo

Desde este lunes, organizaciones indígenas de distintas zonas del país, llegarán a la capital para hacer parte de la movilización a favor de la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz, este miércoles 27 de septiembre.

Más de 20.000 indígenas llegarán en minga desde La Guajira, Catatumbo, Amazonas y Putumayo, para además, solicitarle al presidente Gustavo Petro, los atienda en una reunión y así expresarle sus preocupaciones respecto a la situación de orden público y de seguridad en sus territorios.

Sumado a ellos, organizaciones sindicales, campesinos, trabajadores, artistas y más, también se unirán esta fecha para asimismo, defender las políticas y reformas del Gobierno Nacional.

Durante esta jornada, el ministro del Interior indicó que no es una convocatoria del Gobierno, pero les “gusta la movilización y va a participar, tanto así que el presidente se dirigirá a quienes participen en esta”, indicó Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

En Cundinamarca estarían prometiendo internet y almuerzo gratis a cambio de ir a marcha del Gobierno Petro

A dos días de la movilización, la periodista Vanessa de la Torre, reveló unos audios en Caracol Radio, donde se escucha a líderes de algunas Juntas de Acción Comunal (JAC) de ciertas veredas de Cundinamarca.

En la grabación, se escucha como invitan a las personas a la marcha, bajo la promesa de tener internet gratis, transporte y almuerzo pago.

“Apreciados compañeros de la JAC vereda cafirá, sector El Prado. Después de este audio les voy a enviar una información para una convocatoria para tener internet gratis toda la vereda. Por favor espero respuestas de quienes pueden acompañar, es el 27 de septiembre hay que estar a las 8 de la mañana en el Ministerio del Interior en Bogotá”, se escucha a un hombre.

Y agrega. “El señor coordinador dice que hay transporte y comida, me imagino almuerzo allá en Bogotá, y nos regresan a la vereda”.

En otro audio presentador por de la Torre, se escucha a otro presidente de una JAC esta vez en el municipio de Bituima. “En este momento estoy en una reunión con el Ministerio del Interior, en donde se va a llevar una socialización el próximo miércoles a las 8am,

¿Qué responde el ministro del Interior?

Por medio de un comunicado, el jefe de la cartera del Interior, indicó que no existe reuniones programadas para el 27 de septiembre con líderes de las JAC para entregar dichos proyectos.

Además, que el Ministerio no tiene programas de internet vederal. “No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. Evidentemente no es el Ministerio del Interior, en otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega internet”.

De igual forma, Luis Fernando Velasco aclaró el Gobierno Nacional ve “con buenos ojos la movilización social del próximo 27 de septiembre en respaldo a las políticas de paz y de cambio del presidente Gustavo Petro”.