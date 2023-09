Jefe de empresa en Ibagué que amenazó a empleada apareció con cara de arrepentimiento: “hemos respetado la Ley”

Un grave hecho de maltrato laboral quedó grabado en video por uno de los trabajadores de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera, ubicada en la ciudad de Ibagué. En la evidencia, se ve como uno de los empleadores amenaza a un joven como si estuviera empuñando un arma e insultándolo una y otra vez. “Baje los brazos, hijue***, respete. ¡Se forma! Cálmese su put** madre. ¡Fórmese! ¡Fórmese!”.

“El señor Diego Charry nos agredió, nos obligó a hacer una formación en la recepción. Todos se dieron cuenta, esos gritos nos causaron mucha incertidumbre, miedo, alteración. Luego de eso me encaró muy cerca, me decía que, si creía que él estaba jugando, yo le decía que no”, indicó la mujer al medio de comunicación”, contó la contadora Claudia Méndez, quien encaró a los maltratadores Diego y Gustavo Charry, pero fue humillada.

“Esto no lo perdono yo, ¿oyó don Gustavo? A mis compañeros los respeta”, reclamó Méndez. “No, me respeta usted a mí ¡Usted no me respeta! ¡Se sale de acá”, le grita y encara con el cuerpo de manera amenazante, Gustavo Charry.

MinTrabajo tomó medidas por denuncia de maltrato laboral

Tras este video que se volvió viral, el Ministerio del Trabajo desplegó un equipo de inspectores, quienes tras una investigación, encontraron irregularidades que obligaron al cierre temporal de las empresas, Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S.

El sellamiento obedece al alto riesgo e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores; la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras; no hay claridad sobre la entrega de dotaciones; contratos de trabajo en legajadores sin firmar; algunas carpetas no se encuentran con exámenes médicos de ingreso. “Quiero enviar un mensaje claro a las y los empleadores en Colombia, el Ministerio del Trabajo no tolera el acoso ni el maltrato laboral bajo ninguna circunstancia, somos respetuosos del debido proceso, pero también nuestra misión es defender los derechos de las y los trabajadores”, señaló la ministra, Gloria Inés Ramírez.

Desde el Ministerio ordenaron realizar el traslado de pruebas a la Fiscalía seccional Tolima, e insistieron en que de ninguna manera esta medida debe afectar el pago del salario de las y los trabajadores.

Jefe de la empresa de Ibagué apareció arrepentido y pidió disculpas a sus empleados

En medio de la reunión entre Gustavo Charry, uno de los hermanos empresarios, y el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, el señalado maltratador justificó su amenaza a su empleada. “Pido disculpas en nombre propio de la empresa, de mi hermano. Nadie puede decir que esto se hubiera presentado en algún momento de la historia de la empresa”.

Señaló que los gritos e insultos, “tienen una razón, y es una razón humana, que todos en algún momento de la vida hemos padecido. Incluso algunos de nuestros colaboradores, a quienes yo he sabido darles un espacio de tiempo, una voz de apoyo y, en la medida de lo posible de la empresa, darles un apoyo adicional”.

E indicó que encontrará la “forma de subsanar cualquier situación que de esto se haya derivado, de la mejor manera posible”.

En medio de las inspecciones del Ministerio de Trabajo contra las empresas de los hermanos Charry, involucrados en un caso de maltrato laboral en Ibagué, Gustavo Charry, uno de los empresarios, ha emitido sus primeras declaraciones.



