“Nunca hice parte de grupos terroristas”: Iván Duque ‘peinó' a Petro y lo tildó de defender asesinos y comunistas

En las últimas horas, algo inusual ocurrió. El expresidente Iván Duque, quien ha mantenido un bajo perfil desde que dejó el poder, decidió volver a la vida pública, específicamente, a responderle al hoy presidente, Gustavo Petro sobre una serie de críticas que lanzó a través de sus redes sociales.

El mandatario colombiano recientemente criticó la gestión de Iván Duque. En pocas palabras, Petro dijo que el Gobierno Duque fue uno que no cuidó la vida, “bombardeó niños” y auspició la violencia. Al parecer, sus señalamientos no cayeron muy bien al expresidente, y este decidió responderle de manera contundente.

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, señaló Duque en el extenso sermón que publicó,

El expresidente dijo que el actual Gobierno estaba ‘enquistado’ respaldando “asesinos y comunistas”.

“Muchos de esos crímenes, como los del ELN o los de las FARC, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal “revolución” de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus “comandantes”, agregó.

Además, dijo que la “revolución” que defiende Gustavo Petro, no es más que un fracaso de un modelo político, económico y social que empobreció a la población.

“El comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada, aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar, con la evidencia, el fracaso de ese modelo. La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad”, concluye Iván Duque, expresidente de la República de Colombia.