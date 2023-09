“Es difícil creer que tremendo vago es el cerebro de esa máquina criminal”: Ariel Ávila sobre Char

El escenario político del país sigue sacudiéndose y es que, durante décadas el Atlántico ha estado sumergido en varios escándalos relacionados con corrupción y trasteos de votos. Atendiendo a una de las recientes investigaciones de la Corte Suprema de Justicia se dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra el exsenador Arturo Char Chaljub.

Char, de acuerdo con la circular emitida por la entidad, es investigado por un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017. Su nombre salió salpicado junto al de otros personajes de la costa como Aída Merlano Rebolledo, quien ya fue condenada en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por los hechos de corrupción electoral que se fraguó desde la sede política Casa Blanca.

Ahora bien, tras el anuncio hecho por la Corte varias han sido las reacciones sobre Char. Una de las más polémicas fue la compartida por Ariel Ávila quien sin tapujos de frente afirmó que Arturo Char era un vago que casi nunca iba al Congreso. “Arturo Char era un vago monumental. Yo aquí no más lo vi dos o tres veces en el Congreso, no asistía, no le tenía amor a la política, no era juicioso estudiando. Diría yo que es bastante improbable que él sea la cabeza de este escándalo”.

En esa misma línea Ávila también manifestó que este es el inicio del Clan que durante años ha reinado en la costa. “Esta es una crónica de una muerte anunciada, todo el mundo sabía que esto iba a pasar, las pruebas eran muchas, los testimonios eran muchos, el avance que había tenido la justicia era bastante alto”, agregó.