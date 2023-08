¿Cuánto paga Uribe de impuestos? Gustavo Bolívar lo criticó y el expresidente reveló su declaración de renta

Mis impuestos



1.En el debate de Semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de No Pagar Impuestos. No obstante que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha;

8.Bogotá debería elegir un… pic.twitter.com/evbrAr5huA