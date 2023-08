Recolectan ‘vaca’ para repatriar cuerpo de bogotana fallecida en Australia

Dolorosos momentos ha pasado la familia de la bogotana Katherine Sandoval, quién falleció en Australia y no tenían cómo costear la repatriación del cuerpo, que cuesta unos 76 millones de pesos colombianos. La joven, de 30 años, había viajado a Australia tan solo cinco meses atrás para cumplir sus sueños y desarrollarse profesionalmente. Pero todas sus ilusiones y propósitos se los llevó un lamentable accidente, cuando una ola monstruo (rogue wave) la impactó mientras pasaba una tarde de amigos en la playa de Cronulla, al sur de Sídney.

La bogotana había estudiado trabajo social y colaboró para diferentes fundaciones en Bogotá. Antes de viajar a Australia estuvo apoyando diferentes causas: dictaba talleres a niños, compraba comida para refugios de animales y, durante la pandemia, hizo colectas para llevar mercados a familias de bajos recursos.

Pese a la barrera del idioma, Katherine logró estabilizarse en Australia trabajando haciendo cortes de uñas, cabello y maquillajes y servicios de aseo.

Sin embargo, al mes de su llegada, su hermano menor falleció en un accidente de motocicletas en Bogotá, un golpe duro para toda la familia, pero especialmente para Katherine, quien no pudo despedirse de él.

Fue la noche del sábado 29 de julio (hora colombiana) Katherine habló con su familia por última vez. Hicieron una videollamada y ella les comentó a sus papás y a su hermana que iría con tres de sus amigos de la iglesia a dar un paseo por Cronulla.

“Ella nos dijo que iba a salir con los chicos de la Iglesia, que iban a ir a una playa, que no iba a tener señal entonces que no nos preocupáramos si ella no nos hablaba, pero que tranquilos que cuando ella llegara nos avisaba”, describió su mamá.

De acuerdo con Jhonatan León, uno de los amigos de Katherine, cuando estaban caminado por una plataforma de piedras cerca al mar ocurrió la tragedia pese a que este no es un sitio peligroso y es un lugar que acostumbran visitar los estudiantes internacionales porque el mar no suele invadir el espacio de las rocas.

Allí se dio un fenómeno conocido como olas monstruo (rogue wave), que son olas grandes que nacen espontáneamente y que, en este caso, chocaron contra la colombiana y sus amigos.

“De un momento a otro llegó una ola muy alta, de la nada, y la ola la jaló a ella y a otro chico, pero lo que pasó con ella es que del golpe, o sea, de la fuerza de la ola, ella se golpeó la cabeza con una roca. Entonces ella quedó como inconsciente y no pudo nadar”, contó su familia.

Desafortunadamente, la mujer perdió el sentido y, aunque sus conocidos lograron sacarla del mar con ayuda de unos pescadores y brindarle los primeros auxilios, cuando llegaron los bomberos a atender la emergencia confirmaron la terrible noticia: Katherine estaba sin vida.

Recolectan ‘vaca’ para repatriar cuerpo de bogotana fallecida en Australia

La familia de la joven se enteró del triste hecho gracias al pastor Ezequiel Medina, quien los contactó a través de Facebook. Aunque inicialmente no creían que fuera cierto, finalmente tuvieron que asimilar.

“Katherine era una persona risueña, amable, que llevaba en su corazón el ayudar a otros. Fue voluntaria social en Colombia acompañando comunidades marginadas de Bogotá y también siendo voluntaria de un food bank en Sydney. Nos quedamos cortos en poder describir el gran espíritu que tenía cuando de ayudar a otros se trataba”, escribió en Facebook Jhonatan Alejandro León, amigo de la colombiana y quien difundió una campaña para recolectar fondos.

“Nos quedamos cortos en poder describir el gran espíritu que tenía cuando de ayudar a otros se trataba. Sabemos que muchos de nosotros vivimos con nuestros gastos medidos. Pero quisiera pedirles su apoyo y solidaridad con la familia de Katherine en estos difíciles momentos”, agregó.

El pastor Ezequiel Medina, a través de una página conocida como ‘Gofunder’, habilitó una ‘vaca’ en la que se puede donar dinero para la repatriación, proceso que ya está en curso.

“El lunes de la semana pasada a media noche el pastor creó un fondo, porque obviamente es mucho dinero y no se tenía. Entre todos los compañeros, amigos y conocidos del collage y un montón de gente empezó compartieron la información y en menos de 9 horas se completó el dinero que se requería. Todos se pusieron la 10, crearon hasta un grupo por WhatsApp y entre todos ayudaron”, contó su familia.

Tras la recolección de los 76 millones de pesos de la ‘vaca’ esperan que Katherine Sandoval pueda descansar en paz en Bogotá.