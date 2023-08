Niño fue forzado a vivir como niña más de una década y se consideró como un experimento exitoso

Janet y Ron eran apenas unos adolescentes cuando se convirtieron en padres de dos gemelos: Bruce y Brian Reimer, ambos, nacieron con órganos reproductivos masculinos, sin embargo, a los ocho meses de edad los pequeños presentaron una enfermedad conocida como fimosis en la cual el prepucio no se puede retraer, cosa que les dificultaba orinar.

Le puede interesar: La carta que llegó al Papa Francisco para que beatifique a Omaira: “los milagros provienen del amor”

Los padres visitaron al médico para realizar una circuncisión, Bruce fue el primero en pasar con el cirujano quien uso una aguja de electro cauterio en lugar de una cuchilla, lo que hizo que el procedimiento saliera terriblemente mal y terminara por quemarle los genitales al bebé. Debido a esto, Brian no fue sometido al procedimiento y a los pocos meses la fimosis desapareció.

Posteriormente, los padres llevaron a Bruce a un sexólogo, quien les recomendó hacerle una cirugía de reasignación de sexo al bebé y que este fuera criado como una niña, los padres aceptaron tal propuesta y decidieron que Bruce pasaría a llamarse Brenda y la educaron para que fuera una mujer.

Le puede interesar: La carta que llegó al Papa Francisco para que beatifique a Omaira: “los milagros provienen del amor”

Así pues desde 1967 Bruce fue considerado una mujer y tratado como tal, este caso fue tomado por los especialistas como un experimento científico sobre la identidad de género que cobró una gran factura en los años siguientes. Posteriormente a la cirugía los padres llevaban a Brenda al centro médico para suministrarle estrógenos con la finalidad de “feminizar” su cuerpo.

Los pequeños seguían asistiendo a los controles de crecimiento, y para cuando cumplieron nueve años, se publicó un libro titulado Sexual Signatures, donde se describía el caso de Brenda como todo un éxito: “La niña ya prefería los vestidos a los pantalones, disfrutaba con cintas en el pelo, brazaletes y blusas con volantes”.

Le puede interesar: Escalofriante experimento ruso del sueño: una aterradora leyenda de la Guerra Fría

Sin embargo, entrando en la adolescencia, la madre de los gemelos contó que Brenda no se sentía bien, siendo niña: “Era muy rebelde. Era muy masculina y no lograba persuadirla de que hiciera algo femenino. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola”.

Esto llevó a que los padres decidieran contarle la verdad a sobre que había nacido siendo un niño, por lo que semanas más tarde decidió que se llamaría David y se sometió a una cirugía reconstructiva y posteriormente se casó. Fue el padrastro de tres hijos de quien fuera su esposa.

Pero la historia de que su caso había sido presentado como un experimento exitoso hizo que David cayera en depresión y terminara divorciándose, la posterior muerte de su hermano a causa de una sobre dosis terminó por llevarlo a que dos años más tarde tomara la decisión de suicidarse con apenas 38 años de edad.