Lobby disfrazado de ciencia: las asociaciones académicas que defienden la comida chatarra

“Gracias por escucharnos porque la voz de la ciencia y la tecnología casi no se oye en estos debates”. Así concluyó su intervención Jairo Enrique Romero Torres, un hombre que tomó la vocería en nombre de la “ciencia y la tecnología de alimentos” para oponerse a un proyecto de ley que pretendía establecer el etiquetado frontal en los productos ultraprocesados, una medida con enormes implicaciones en la salud pública. Uno de los senadores que lo escuchaba era Álvaro Uribe, quien le reconoció la investidura con la que fue a exponer y lo catalogó como “científico”. Sin embargo, Romero no dijo cómo se financiaban las organizaciones de las cuales hace parte, información crucial para entender su presentación.

El encuentro entre Romero, Uribe y los senadores de la Comisión Séptima se dio el 14 de noviembre de 2017 en medio de una audiencia pública. Por eso, la intervención de Romero era importante. Al iniciar, él advirtió que tenía un conflicto de intereses debido a que era dueño de una empresa que brindaba “servicios a gobiernos, a entidades multilaterales, productoras de alimentos o de bienes y servicios para la industria de alimentos en varios países de América Latina”.

También dijo que iba a hablar en nombre de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos (Alaccta). Sin embargo, no aclaró cómo se financia esa organización. En una atropellada entrevista telefónica le preguntamos a Romero si cuando fue presidente de ese grupo científico recibieron donaciones de empresas y respondió sin dar certezas: “Mmm… no, yo creo que no. No, no recuerdo, pero parece que no. La verdad no me parece”. Según él, Alaccta solo opera con los aportes anuales que hacen otras asociaciones afiliadas. Pero tampoco explicó quién está detrás de esas organizaciones.

Según se lee en la página oficial de Alaccta, este grupo fue fundado en 1972 y tiene su sede legal en Montevideo (Uruguay). Está integrado por 10 asociaciones de varios países de América Latina como Colombia, Cuba, Paraguay y Argentina. Lo que Romero no dijo en la audiencia pública es que varias de las organizaciones que pertenecen a Alaccta son financiadas directamente por empresas que tenían intereses en el debate sobre el etiquetado frontal de advertencia.

“Desde todo punto de vista, lo digo como profesional que trabaja en la salud pública, me parece terrible”, aseguró, en entrevista con Vorágine, Jackeline Bravo, docente de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle y profesora de ética médica en la universidad Icesi de Cali. “Si vas a ir en representación de unas organizaciones técnicas y científicas, pero tienes ese conflicto debería ser una obligación manifestarlo”, opinó Martiza Martínez, quien era senadora en la comisión a la que Romero expuso sus argumentos, ponente del proyecto sobre el cual se hizo la audiencia pública.

Otros vínculos con la industria

En los estatutos de Alaccta dice que puede recibir contribuciones de origen privado, lo que abre la puerta para que empresas interesadas en oponerse al etiquetado frontal de advertencia financien su operación. Enviamos un correo a una dirección que se encuentra en la página de la asociación y a la presidenta actual, Magda Ivone Pinzón (profesora de la Universidad de Quindío), preguntando si esa organización recibe recursos de empresas o gremios, pero hasta la publicación de este artículo no habíamos recibido respuesta.

Sin embargo, el origen de la financiación de las organizaciones que integran Alaccta no fue lo único que Romero omitió en la audiencia pública. Uno de los primeros temas que él abordó fue la Declaración de Montevideo, un documento de una página y media que produjo Alaccta y las asociaciones que la componen.

“Esa declaración ha representado el norte de lo que ha venido haciendo la asociación en los últimos meses y es alzar la voz, poner la voz de la ciencia y la tecnología de alimentos en esta discusión acerca de los alimentos procesados”, resaltó Romero.

Lo que no dijo el orador es que en ese documento aparece la firma de una persona que recibía dinero de la industria. Se trata de la argentina Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA). Coca Cola reveló un listado con las organizaciones de las que hace parte y los científicos que ha financiado, en el que queda en evidencia que la empresa de gaseosas es miembro de AATA.

En 2016, el mismo año en el que Socolovsky firmó la Declaración de Montevideo recibió dinero de la multinacional para participar en simposios y congresos. Años después, cuando se debatió en Argentina sobre el etiquetado frontal de productos comestibles ultraprocesados, Socolovsky hablaba en medios masivos sin advertir la vinculación con la industria de la entidad que dirige. Lo mismo hizo en Colombia, donde dio sus opiniones en artículos periodísticos que no advierten su relación con poderosas empresas del sector.

El aliado colombiano de Alaccta

El proyecto de ley de 2017 se cayó, pero lo que perduró fue el opaco estilo de Romero para intervenir en debates de política pública sobre productos ultraprocesados. En los años que siguieron varios proyectos similares fueron presentados en el Congreso colombiano. En 2021, cuando se debatía una de esas iniciativas entró en escena un aliado de Alaccta en Colombia: la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA).

El 22 de abril de ese año se estaba debatiendo un proyecto que en la opinión pública se conoció como la Ley de Comida Chatarra. La Comisión Séptima del Senado hizo un foro para escuchar diversas voces, en el cual participó Liliana Peralta, la presidenta de ACTA. En su intervención, Peralta, quien también es profesora de la Universidad de La Salle, criticó la iniciativa, dijo que no se podía “satanizar a los alimentos” y concluyó: “Esa era mi presentación dando esos puntos desde la ciencia de los alimentos (sic)”.

Al igual que en la presentación de Romero, en la de Peralta faltó información relevante: no se refirió a las fuentes de financiación de ACTA. Tras revisar relatorías de las asambleas de esa asociación, información disgregada por internet y alguna que se encuentra en la página web de ese grupo científico queda claro el poder que tienen varias empresas sobre esa organización.

Por ejemplo, a la asamblea de ACTA del 25 de marzo de 2020 asistieron como “patrocinadoras” varias empresas que tendrían que poner los sellos de advertencia en algunos de sus productos si la iniciativa legislativa se convertía en ley. Allí participaron Nestlé S.A, Team Foods SA (productora de las marcas de margarinas y esparcibles Campi, La Buena y Dagusto) y MaltiHelado SA (productora de malteadas y helados). En el mismo documento quedó consignada la importancia que tiene la industria en ese grupo científico: de 100 asociados que tenían en ese momento 47 eran patrocinadores, (es decir, empresas), 21 eran profesionales, 15 eméritos, 13 institucionales (universidades), 3 estudiantes y un gremio.

“(ACTA) debe reconocer que hay un conflicto de interés, sería un conflicto de interés financiero porque están recibiendo recursos de terceros para poder financiar su misión”, aseguró Bravo. “Se tiene que declarar ese vínculo como la existencia de un conflicto de interés”, insistió la docente.

Otro hecho que da cuenta del nivel de cercanía de ACTA con la industria es que ese grupo participó como observador en la conformación de Ilsi Nor-Andino, una asociación controlada por grandes empresas para supuestamente impulsar la investigación científica. Ese capítulo del Ilsi fue creado en 1997 por ocho empresas, entre las que se encontraban Alpina, Postobón, Coca Cola y Lloreda Grasas.

En 2018 Peralta participó de la Asamblea General Ordinaria de Ilsi Nor-Andino como “miembro de la academia” de esa organización, según reza en el acta de la reunión. Los asambleístas eran representantes de poderosas multinacionales, por ejemplo, Nestlé, Monsanto, PepsiCo, Unilever, Kellogg’s, Coca Cola, DuPont y Mondelez Iternacional.

Sobre la manera de operar de esos grupos científicos, Alejandra Niño, nutricionista de Food First Information and Action Network (FIAN), una ONG que apoyó las iniciativas legislativas sobre etiquetado frontal en Colombia, precisó: “Rara vez declaran abiertamente que son proindustria o que mueven sus agendas, se valen de la imparcialidad, de la objetividad que tiene supuestamente la academia para mostrarse como grupos académicos o científicos”. Incluso, Niño los señala de ser “grupos fachada de la industria”.

Vorágine entrevistó a Liliana Peralta y le preguntó qué opinaba de que señalaran a ACTA de tener conflictos de intereses: “Que lo demuestren, ¿tú cómo demuestras que tienes conflictos de intereses? ¿Por qué tengo conflicto de intereses si la ciencia es una, la teoría está y nosotros estamos haciendo transferencia de conocimiento?”. Además, le preguntamos por qué no aclaraba cómo se financia ACTA: “Porque nosotros no estamos ocultando la financiación de la industria, la gente puede saber eso en los estados financieros, en la página (web) está quiénes son los afiliados, ¿por qué tengo que advertirla?”.

La oposición de ACTA al etiquetado frontal de advertencia se ha extendido en el tiempo. En julio de 2021 el grupo científico organizó un foro virtual sobre el proyecto de ley y uno de los invitados fue Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). La finalidad de esa organización es velar por los intereses de 65 grupos empresariales, algunos de los cuales también deberían poner los sellos frontales en sus productos ante una eventual aprobación de la ley en ese momento.

“El acompañamiento de ANDI–ACTA siempre ha sido muy bueno y creo que vamos a seguir trabajando en este tipo de actividades y eventos porque esa es nuestra misión: comunicar, con base científica, la información hacia el consumidor y hacia la industria”, concluyó Peralta.

La cercanía de Alaccta y la ANDI vendría de tiempo atrás. Montes, en 2018, publicó una foto en su cuenta de Twitter en la cual está acompañado, entre otros, de Romero, Peralta y Socolovsky.

A pesar de eso, Romero dijo en la llamada con Vorágine que “en realidad la relación de Alaccta directamente con las industrias es muy poca y la participación de Alaccta en este debate ha sido motivada no por unas relaciones que pueda tener o no con la industria, que no las tiene casi ninguna, sino por un interés de defender la ciencia y la tecnología de alimentos”.

“Los conflictos de interés son apenas una expresión de lo que nosotros llamamos la captura corporativa de la producción de conocimiento, esto implica que actores industriales y sus grupos fachada, que vienen a ser casi lo mismo, generan alianzas con agremiaciones de profesionales de la salud o que están relacionados con sus temas de interés para posicionar sus temas”, explicó la nutricionista Niño.

Hacerles el quite a los sellos

A pesar de toda la oposición de la industria y sus aliados, la ley de etiquetado frontal por fin salió avante en 2021. Por eso, los productos comestibles ultraprocesados con exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos deben tener unas señales de advertencia en sus empaques.

En Colombia, 7 de cada 10 muertes están asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles, sobre las cuales tiene incidencia el consumo excesivo de ultraprocesados. “El etiquetado es una manera mucho más rápida, más ilustrativa y más fácil de entender para que la población general comprenda una advertencia”, le explicó a Vorágine Janeth Mosquera Becerra, profesora de la escuela de Salud Pública y coordinadora de la maestría en Salud Pública de la Universidad del Valle.

Sin embargo, ahora hay nuevas preocupaciones. “Una de las cosas que nosotros estamos advirtiendo es que el comportamiento de la industria de productos comestibles es similar al de la industria tabacalera”, aseguró Mosquera. El diario La Nación, de Paraguay, publicó un artículo en el que registró que la Asociación Paraguaya de Tecnólogos de Alimentos (Aspatal) dictaría un curso sobre reformulación. Es decir, cambiar la composición de los ultraprocesados sin que cambien sustancialmente su sabor. Aspatal hace parte de Alaccta y la fuente del artículo es Susana Socolovsky.

“La industria tabacalera, por ejemplo, sacó los cigarrillos electrónicos que pareciera que no tienen efectos tan negativos como el tabaco, pero tienen los mismos problemas. Es solo una reconversión que se hace para mantenerse en el mercado. Igual está pasando con la industria de productos comestibles: hay un proyecto de conciencia social, de conocimiento de sus impactos negativos en la salud pública, entonces lo que ellos hacen es mirar cómo salirse de esa presión que están recibiendo. Hay que ver hasta dónde llegan”, advirtió Mosquera.

“De acuerdo con las experiencias internacionales como lo que sucedió en Chile, en Argentina y en México, la industria sí o sí va a reformular para evitar la mayor cantidad de sellos posibles en sus productos”, explicó la nutricionista Niño. “Sabemos que la industria va a reemplazar azúcar por edulcorantes que son un tipo de aditivo que se tiene que evitar en niñas, niños y adolescentes porque tiene unos efectos en salud y cerebrovasculares muy puntuales, pero también se asocian con otras enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer”.

“El punto es que hay que estar muy atentos sobre cómo van a bajarle a los nutrientes críticos y qué se les incorpora a los productos porque pueden ser saborizantes, aditivos u otros elementos químicos que también pueden tener efectos en la salud”, agregó Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica en DeJusticia.

Niño llamó la atención sobre los pasos que pueden dar los “grupos fachada”. Advirtió que pueden empezar a hacer pronunciamientos sobre una supuesta inefectividad de las medidas de salud pública. Sin embargo, con la claridad de que el músculo económico de la industria está detrás de ellos será más difícil hacer pasar por verdades irrebatibles sus puntos de vista endulzados con jugosas financiaciones de las corporaciones.