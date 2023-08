Andrea Petro lanzó ‘seco’ mensaje en sus redes, ¿le contestó a Nicolás?

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, es probablemente el hombre más comentado en los últimos días. Sus revelaciones en la Fiscalía General de la Nación tienen ‘temblando’ a más de uno en la Casa de Nariño, tras confirmar que durante la campaña presidencial de su padre sí se superaron los topes permitidos con dineros presuntamente irregulares.

Más noticias: ¿Un presidente que gobierna desde Twitter? Se cumple un año de Gustavo Petro al poder

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro concedió una entrevista a la periodista Vicky Dávila. Allí reveló que su relación con la familia presidencial no está pasando por un buen momento. Sin embargo, una de las frases más duras que ‘soltó', fue cuando dijo que su hermana, Andrea Petro, a quien ha considerado “la luz de sus ojos”, le habría dado la espalda en uno de los peores momentos de su vida.

“Lo de Andrea sí me dolió en el alma. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, esos audios… Independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que ‘sangre llama a sangre’ no es así”, dijo Nicolás Petro a Semana.

Ante las fuertes declaraciones de Nicolás, Andrea contestó con un ‘seco’ mensaje: “tú sabes que te amo, bro”. Con esto habría tratado de suavizar el asunto, pero algunos interpretaron el mensaje como una clara señal de que la relación no está bien.

¿Por qué Nicolás Petro está desilusionado de su hermana, Andrea Petro?

En un audio revelado a los medios de comunicación, se escucha a Andrea Petro lanzar duras críticas contra Nicolás y su exesposa Day Vásquez. Esto no gustó para nada a su hermano, quien interpretó la situación como una ‘traición’.

Más noticias: 5 escándalos del Gobierno Petro que dificultan el terreno para su segundo año en el poder

“Esta vieja h…, me da rabia contigo porque ya nos enteramos de todo lo que hace ella. Sobre mi cadáver, ella se mete en la familia. Tarde o temprano vas a abrir los ojos y ahí sí vas a venir llorando. Todo lo que me he enterado de esa señora, me parece demasiado. Te amo, pero no te voy a apoyar jamás. Soy la única que se está quemando el lomo para que no te metan en la cárcel… Lo siento, pero ahora te jodes solo. Te quise sacar de ese hueco y no quisiste”, se escucha.