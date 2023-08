‘Lalis’ defendió al presidente por confesión de Nicolás Petro sobre campaña: “un golpe de estado evidente”

El diputado del Atlántico Nicolás Petro, le entregó información al fiscal Mario Burgos revelada durante la audiencia de medida de aseguramiento este jueves 3 de agosto. Según el hijo mayor del presidente, dineros de dudosa procedencia sí habrían entrado a la campaña presidencial de su papá. Plata que al parecer no fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además que presuntamente se habían violado los topes de campaña.

Ante esta confesión, el jefe de Estado se pronunció horas después desde Sincelejo, Sucre durante la Asamblea Popular Campesina para la Reactivación de la Reforma Rural. Allí negó lo dicho por el ente acusador, incluso tildándolos de mentirosos y defendió a Nicolás Petro.

“Tengo que decirle a esa persona no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido (...) El presidente de la república jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para campañas, ni para nada que tenga que ver con el Gobierno”, dijo el mandatario.

Desde el sector político, varios funcionarios se han pronunciado. La congresista María José Pizarro, quien acompaño a Petro durante su campaña y la posesión el 7 de agosto, lo defendió y dijo que todo fue transparente. “Nuestra campaña estuvo llena de arte, colores y esperanza; esfuerzos colectivos, solidaridad y grandeza. Hicimos cosas extraordinarias con las uñas y eso lo sabemos en las esquinas, barrios populares, calles y veredas”.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández radicó una denuncia en contra del mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, pidió que el presidente sea castigado en caso de resulta culpable. “Solicito se investigue,que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel”, concluyó.

‘Lalis’ salió en defensa de Petro por revelación de Fiscalía sobre presuntos dineros ilgeales en campaña

Otra de las personas que se pronunciaron frente a la denuncia de Nicolás Petro, fue la influenciadora política Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis’ -quien además tiene un contrato con el Estado, más exactamente con Colombia Compra Eficiente, donde ella debe asesorar la estrategia de comunicaciones-.

Te puede interesar: Lalis respondió a Vicky Dávila señalándola de gordofóbica: “no me he metido con su físico”

A través de su cuenta en Twitter, Lalis ha publicado varios mensaje en defensa del jefe de Estado y resaltando que la campaña no recibió dineros ilegales. “La campaña que vivimos en 2022 fue llena de magia y esperanza, pero sobre todo fue un momento en el que la gente puso el alma en las camisetas, en las banderas y en lo que podía. Lo que se viene es un entrampamiento para un golpe de estado evidente. Pero #LeCreoAlPresidente”.

Luego, en otro trino, aprovechó para criticar a Nicolás Petro y culparlo de esta reciente noticia. “Creo que la mayoría nos sentimos enojados y frustrados. Nicolas Petro está dañando todo lo que su papá construyó en años, por su ambición y arribismo, él y sus actos sin indefendibles. Pero como una persona convencida del proceso político de @petrogustavo, #LeCreoAlPresidente”.