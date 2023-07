“Eso no es una decisión del presidente”: Petro se desmarcó de la discusión por aumento del salario de congresistas

Colombia nuevamente se indignó por el aumento del sueldo que recibieron los senadores y representantes del Congreso de la República, que para este año quedarán con ganancias mensuales de 43 millones de pesos. De inmediato, surgieron las críticas al presidente Gustavo Petro por haber firmado la resolución.

El incremento es del 14,62% y la medida empezará a regir desde el próximo 1 de agosto con retroactivo al 1 de enero. Por tal razón, desde esa fecha en adelante, tanto senadores como representantes a la Cámara se ‘embolsillarán’ la módica suma de $43′418.152.

Entonces, tras la ola de indignación, el presidente salió a desmarcarse de la polémica.

“El incremento de los salarios de los Congresistas no es una decisión del presidente. El incremento de esos salarios los regula una ley de la República”, dijo en Twitter.

Pero más adelante el presidente volvió a aclarar la situación y criticó nuevamente a los medios de comunicación pese a las advertencias que le ha hecho la Flip.

“La Flip me dice que no debo defenderme de estos ataques malintencionados, pero toca hacerlo. Este artículo miente”, escribió sobre una noticia de El País de Cali. Y agregó: “Yo me opongo a la forma como ascienden los salarios de los congresistas antes y ahora, pero corregir ese procedimiento no es del presidente es de la ley y la ley la hace el Congreso. Los salarios de los congresistas se rigen por una ley y no por un decreto autónomo del presidente. Insinuar lo contrario es manipular y desinformar a las personas”.