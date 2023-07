Senado Iván Name Vásquez. nuevo presidente del Senado.

El Gobierno de Gustavo Petro sufrió un revés y sorpresiva derrota en el Senado de la República, después de perder la presidencia, tras apoyar a su favorita, Angélica Lozano, quién perdió votos contra el congresista barranquillero Iván Name Vásquez.

La elección del nuevo presidente del Senado estuvo marcada por una competencia entre Angélica Lozano e Inti Asprilla. Asprilla, finalmente retiró su postulación después de quedarse sin respaldo del Gobierno, pese a ser uno de sus grandes escuderos.

“Hoy he sufrido la primera derrota política en mi vida y es doloroso. Es sumamente doloroso ver al Gobierno hacer campaña por Angélica Lozano. Acepto la derrota, me retiro y la historia dirá si valió o no la pena”, afirmó Asprilla.

Revés para el gobierno en elección Iván Name como presidente del Congreso

Desde tempranas horas del 20 de julio se rumoraba que quién entraría a la puja con Lozano sería el senador Iván Name Vásquez, quien tras un largo discurso, se postuló a la presidencia del Senado.

Pese a su relevancia y favoritismo todo apuntaba a que iba a ser elegida Angélica Lozano, la votación dio otro resultado y un giro inesperado. Name obtuvo 54 votos y Lozano, 50.

Como era de esperarse, Name fue impulsado por los partidos de oposición e independientes.

La mesa directiva del ente fue completada por María José Pizarro, como primera vicepresidenta y Didier Lobo, como segundo vicepresidente.

Perfil de Iván Name, nuevo presidente del Senado

El abogado barranquillero fue electo diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Posteriormente fue elegido representante a la Cámara por Bogotá en dos oportunidades. Fue un atento y activo interviniente de los cambios que realizó la Constitución Política de 1991.

Hacia mediados de los años 90′s fue concejal de Bogotá, desde donde lideró cambios en materia de movilidad y desarrollo urbano. Desde la dirección del Movimiento Viraje Social, ha apoyado con exito la candidatura de otros miembros de su organización hasta la actualidad.

Adhirió a la Campaña por la Transparencia que creó una sección en la página principal del Senado en la que los ciudadanos podrán consultar el nombre del senador, el partido de elección, la votación obtenida, su Declaración juramentada de bienes, el Registro de conflicto de intereses y los nombres de los miembros de Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador. Representante suplente ante el Parlamento Andino.

Nuevo Presidente de la Cámara de Representantes

Sobre la Cámara de Representantes, se siguió el acuerdo alcanzado por los partidos políticos. El representante del departamento de Córdoba, Andrés David Calle Aguas, fue elegido con 179 votos.

Calle nació el 27 de diciembre de 1991, en el municipio de Montelíbano. Abogado y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Es especializado en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona.

Desde el Congreso de la República ha presentado más de 100 iniciativas de ley, en pro de las mujeres, los jóvenes, la educación y zonas olvidadas históricamente por el Estado.

Representante a la Cámara por la Circunscripción de Córdoba, en el Periodo Constitucional 2018 - 2022, donde fue elegido con 57.213 sufragios por el Partido Liberal.

Trabajó como miembro de la Comisión Primera Constitucional y de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones, impulsando distintos proyectos y reformas constitucionales.

Para el actual periodo, fue elegido luego de recibir 72.260 votos, ha seguido trabajando por llevar la bandera de las causas sociales. ”Tengo inmensa gratitud con Dios, ustedes saben que no ha sido una batalla fácil, agradezco a mis familiares y amigos, sé que hoy Córdoba está orgullosa de tenerme como presidente a la Cámara”, indicó Calle Aguas.

“Esta es su presidencia, daremos todas las garantías para todos los partidos (...) Muchas gracias a toda Colombia, aquí está su presidente para representarlos”, agregó.

La mesa directiva la completan los representantes Fernando Niño, primer vicepresidente y Juan Espinal, segunda vicepresidente.