Petro dice que apoyar a Estados Unidos y a Rusia “es lo mismo” y le caen críticas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro se ha vuelto tema de conversación nacional tras su discurso de este martes 18 de julio en la clausura de la llamada Cumbre de los Pueblos, que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas, a Rusia y Estados Unidos asegurando que apoyar a ambas naciones es prácticamente “lo mismo”.

“En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales”, alegó el mandatario, primero de izquierda en Colombia.

Petro sugiere que en América Latina habría una situación política similar a la de Rusia y Ucrania, planteando el ejemplo de Estados Unidos y México. El mandatario dijo que en nuestra región hay “fuerzas centrífugas que no han permitido un proyecto de integración real” y comparando de alguna forma a México y EE.UU. con Ucrania y Rusia.

“México hace las veces más o menos de Ucrania, no en términos políticos, sino en términos económicos. Quizás Ucrania quisiera reproducirse como se ha reproducido México. No hay pieza industrial norteamericana, de empresa norteamericana, que no pase por procesos productivos en México”, dijo el mandatario colombiano.

Además, el mandatario colombiano señaló a la Unión Europea de promover una “derechización que no es artificial”. “De alguna manera, mostrar la construcción de un bloque en el mundo, América Latina y Unión Europea, alrededor de Zelensky y del apoyo de una estrategia política, económica y militar, obviamente. Esa era su prioridad”, dijo.

Petro hizo un llamado a los mandatarios de izquierda, en donde habló del capitalismo y la necesidad de que “la vida supere al capital”. “Probablemente nos acercamos a una explosión vital y humana, diversa, porque no va a ser igual y homogénea en todo el mundo”, dijo, además de invitar a “darles luz a esas explosiones sociales, políticas y humanas, y articularlas de tal manera que sea la vida la que supere el capital, y no el capital superando la vida, hundiéndose él mismo”.

Críticas a Gustavo Petro por comparar a Rusia con Estados Unidos

La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, se pronunció criticando al mandatario tras sus declaraciones. “Solo le falta decir que Washington era un capitalista despiadado y que Marx salvó al mundo. ¡Este señor va loma abajo y sin frenos!”, escribió.

“PREPARATE PARA SUBIR DOLAR”, fue la opinión de otro usuario, haciendo referencia a la influencia en los mercados del discurso del mandatario. “¿Tanta verborrea para decir que el capitalismo es el culpable de la guerra entre Rusia y Ucrania? Pobre hombre. Es tonto. En Europa se dejen estar riendo de los electores de este señor”, también opinó al respecto el periodista Guillo.

