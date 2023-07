Revelan los chats acosadores del expresidente de Asobancaria y la comunicadora de la entidad

El caso se registró en noviembre del 2022, cuando María Clara Sarmiento, comunicadora de Asobancaria decidió denunciar al entonces presidente, Hernando José Gómez, por el acoso sexual del que era víctima. Ahora, se conocen los chats en lo que el alto funcionario le hacía comentarios acosadores.

Gómez renunció a su cargo, luego que se conociera la denuncia de Sarmiento cuando le dio un beso en la boca sin su consentimiento el 31 de octubre.

Puede leer: Nuevo escándalo: la denuncia de acoso sexual que tiene en la mira al presidente de Asobancaria

Escándalo del expresidente de Asobancaria por acoso sexual

Una vez se conoció el hecho, a la junta directiva de Asobancaria Gómez le envió una carta de dos páginas tratando de justificar y minimizando el hecho, al decir que solo había sido “un pico” con los labios cerrados, que había durado dos segundos, y que se había disculpado.

El Espectador conoció el testimonio de Sarmiento y las conversaciones por Whatsapp que serían la prueba de que Gómez la acosaba desde hacía varios meses.

Sarmiento le reveló al mismo medio los mensajes que recibía y las actitudes pasadas de tono de su jefe y cómo fueron aumentando desde que empezaron a trabajar juntos.

Según el testimonio, la relación entre ambos se empezó a poner incómoda en el 2022, cuando por el contexto político empezaron a pasar mucho más tiempo trabajando juntos.

Algunos de los chats revelados son:

Gómez: Estás en la asociación?

Sarmiento: No señor

G: Ufff

S: Perdí el año?

G: Mentiras, manejaré como pueda el síndrome de abstinencia de verte!!!

S: Jajaja

G: No se ría, ya tengo ansiedad y tembladera.

De acuerdo con Sarmiento los comportamientos de Gómez en la oficina empezaron a pasarse de la raya: la abrazaba mucho, le acariciaba el cabello y la besaba en la frente.

“Siempre me llamaba, me chismoseaba algo, me daba el abrazo, me respiraba y me sobaba el pelo. Yo sudaba y estaba tiesa”, le reveló al mismo medio.

El 28 de octubre, antes del beso, Gómez le envió el mensaje más atrevido: “Solo te falta vestirte de látex con un látigo en la mano, oh dominatrix”.

Se dio en medio de la siguiente conversación:

C.S: “Bueno, vamos a hablar de lo espectacular que está la revista del estudio de mecanismos”.

H.G: : “Sí! Quedó muy bello el diseño”:

C.S: “Jajajaja para que no diga que no los impulso a hacer cosas mejores cada vez”.

H.G.: “Me parece muy bien. Solo te falta vestirte de látex con un látigo en la mano oh dominatrix”

C.S: “Ehm bueeeeeeeno”.