“Me tocó amenazarla”: madrastra que pega con un palo y embute comida a niña respondió tras denuncia

Una terrible situación se conoce desde el departamento de Santander con la denuncia de maltrato expuesta por la abuela de la pequeña Valentina Ramírez, una menor de edad que está siendo maltratada por su madrastra. La denuncia fue expuesta en redes sociales y los terribles videos del maltrato se han hecho virales en redes sociales.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que la madrastra de la niña le pega con un palo de escoba y le embute la comida de forma violenta. El caso de maltrato infantil tiene con indignación a la comunidad y especialmente a su abuela paterna, Chiquinquirá Castellano, quien hizo la denuncia pública esperando ayuda de las autoridades.

La señora Castellano hace su señalamiento en contra de Yuri Katherine Manrique, quien sería la mujer que en un video de las cámaras de seguridad sale golpeando con el palo de escoba y obligando violentamente a la pequeña a comer.

La pequeña Valentina es colombiana, hija de papá y mamá ciudadanos venezolanos. Sin embargo, hace un tiempo, su mamá decidió devolverse a Venezuela y dejarla en cuidado de su papá, quien a su vez la dejó al cuidado de su mamá, la denunciante.

La señora contó que su hijo, Gregory Ramírez, se enamoró de la colombiana que hoy está siendo denunciada y con la que se fueron a vivir juntos. El pasado 30 de octubre de 2021, la abuela contó que ambos llegaron a su casa y le pidieron a la niña para llevarla a pasear. Sin embargo, nunca volvieron del paseo y ella decidió comunicarse para preguntar por la niña.

Esa solicitud la respondió la señalada, quien le dijo que la niña no volvería más con ella porque según dice, se aprovechaba de la situación para sacarle dinero a su hijo. La señora Castellano denuncia que desde eso no hace contacto con la menor de edad y expuso en los videos la forma en que trata esta mujer a la pequeña Valentina.

En las grabaciones se puede observar cómo le quita el palo a un recogedor y la golpea, además de amenazarla y embutirle la comida, mientras ella llora y se queja. “Se le había olvidado cómo es conmigo”, dice la mujer. Al lado suyo, una joven, la tía de la menor de edad, no hace absolutamente nada por evitar el maltrato o si quiera la llama la atención a la mujer.

La abuela de la menor de edad explica que no le han ayudado en su caso y que su denuncia está siendo atendida por la Comisaría de Familia, que no le ha dado solución puesto que le da “citas y más citas” sin brindarle solución.

Padre y madrastra de la menor hablan sobre el maltrato

Al respecto, el padre y la madrastra de la mujer brindaron una entrevista en un portal de noticias local, Más Allá de la Noticia, en la que explicaron que ya hubo un proceso legal de por medio y que, según dicen, las autoridades determinaron que la niña no corre peligro y no se encontraba bajo condiciones de maltrato, además de que les dio la oportunidad de mejorar mediante un proceso psicológico.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos decían que solo le compraba mecato”, dice el hombre Ramírez.

Por su parte, la madrastra Yuri Manrique, admite que la de los videos es ella y que se repudia a sí misma por lo que ve en las grabaciones. “Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con Valentina desde que llegó el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, dice.

La mujer también señaló que “quiere el bienestar de la niña” y que las grabaciones fueron obtenidas por medio de ellos mismos. “El Bienestar vino y revisó a la niña, para mirar si tenía morados. No me justifico y me tocó amenazarla porque llevaba dos días sin comer”, dijo, además, explicó que la abuela tampoco es apta para tener a la niña, según lo concluyó la Comisaría que atendió el caso.

Por esto, según dicen, la Fiscalía decidió dar una “segunda oportunidad” al padre y a la madrastra para que la situación de maltrato no se vuelva a presentar. “Acá esta todo escrito, los del Bienestar, la Fiscalía y la Comisaría ya están al tanto del proceso. (...) Como fuimos a la psicóloga hemos optado por darle vitaminas y ella también está asistiendo al psicólogo”, dijeron.