“Lo agarró de las greñas”: Mujer por poco ‘trapea el piso’ de un bus con el conductor por no parar donde le dijo

mujer agrede al chofer de un bus por no dejarla en una parada (Redes sociales)

En las redes sociales constantemente se conocen diferentes escenas sobre agresiones y violencia, muchos de estos casos se publican con el fin de denunciar a los victimarios o para llamar la atención de las autoridades y así reclamar por justicia. No en todos los casos se conoce el desenlace de las historias, pues muchos quedan apenas archivados y tardan hasta meses para lograr su resolución.

Entre tanto, uno de los casos que tiene más asombrados a los mexicanos es el hecho que se presentó al interior de un bus cuando una pasajera se fue contra el conductor tomándolo del cabello y jalándoselo en repetidas ocasiones. La acción quedó grabada en un video que se viralizó rápidamente y donde se muestra como la agresora arremete con el chofer exigiéndole que pare el vehículo para que ella se pueda bajar.

Según lo que se llegó a conocer, el caso se presentó luego de que supuestamente el conductor no hubiera frenado en la parada que le correspondía bajar a la señora. Esto hizo que la furia de la mujer de despertara y se fuera a los golpes y los gritos.

“Bájeme, por favor. ¡Bájeme, la parada está ahí, bájeme! Estúpido, ¿por qué no me baja?”, se le escucha decir a la mujer en la grabación. Ante lo que estaba sucediendo, el hombre solo le indicó a la señora que no tenía por qué agredirlo y que llamaría a la “patrulla”.

Tal advertencia no causó ningún efecto en la mujer que la tranquilizara, sino que, por el contrario, ella misma le pidió al conductor que llamara a las autoridades para presentar el caso: “Llámela, llámela”, seguí gritando la mujer sin el mínimo atisbo de miedo o preocupación.

“No tiene derecho a pegarme, señora”, expresó el chofer intentando defenderse de los ataques y de frenar la efusividad de la pasajera. También las imágenes dejan ver como el momento en el que el conductor del bus decide sacar su teléfono y llamar a lo que se cree es la policía. El video termina justo en ese instante, por lo que se desconoce si el caso fue atendido y los términos en los que finalizó este drama.