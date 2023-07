Secuestraron a 19 trabajadores de una empresa en el Catatumbo: liberaron a 14 y 5 siguen desaparecidos

La compañía KMA constructores denunció que en la mañana de este viernes al menos 19 de sus trabajadores fueron secuestrados en el Catatumbo. Poco tiempo después lograron informar que 14 de ellos habían quedado en libertad y solo cinco estaban en manos de grupos ilegales.

En un comunicado expresaron:

Frente a los hechos ocurridos el 7 de julio de 2023 en lo cuales llevó a cabo un secuestro de personal de la empresa y maquinaria perteneciente a la misma, asignado al proyecto Transversal del Catatumbo.

Al momento no encontramos verificando el número de trabajadores y maquinaria retenida, pero se estima que aproximadamente 19 trabajadores se encuentran secuestrados.

Al respecto KMA se permite informar que desde el mes de junio se han llevado a cabo amenazas al personal del proyecto razón por la cual el 13 de junio se solicitó la suspensión del contrato de la vía Transversal del Catatumbo teniendo en cuenta amenazas y grave alteración del orden público en la zona de influencia del proyecto.

Al no recibir respuesta positiva, el 16 de junio se reiteró la solicitud allegando los reportes correspondientes a la alteración del orden público de la zona. El 23 de junio la interventoría se pronunció manifestando que no había mérito para la suspensión del contrato. Al respecto no se recibió comunicación del INVIAS.

El 7 de julio, previo a los sucesos, se envió comunicación al INVIAS reiterando, una vez más, la necesidad de suspender el contrato de forma inmediata teniendo en cuenta las amenazas.

Desde KMA, trabajamos incansablemente por llevar desarrollo a los territorios a través de nuestras obras. Hacemos un llamado a que se garanticen las condiciones de seguridad para ejecutar los proyectos a lo largo y ancho del país. Expresamos profunda solidaridad con nuestros trabajadores y sus familias y esperamos una pronta liberación y retorno a sus hogares.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado este hecho y se teme que el Eln pueda estar detrás de este plagio, en pleno cese al fuego bilateral.