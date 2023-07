“Qué inseguridad tan terrible”: Daniel Coronell insinuó que Vicky Dávila le robó una información

Nuevamente el periodista Daniel Coronell chocó con Vicky Dávila por una información que ambos revelaron, pero en esta oportunidad el columnista insinuó que la directora de la Revista Semana le quitó esa información.

El nuevo ‘agarrón’ se da por cuenta de la carta de renuncia de Óscar Iván Zuluaga al partido Centro Democrático luego de la evidencia del dinero de Odebrecht que entró en la campaña del uribista en 2014.

Y es que, ambos comunicadores publicaron “en primicia” el documento en Twitter, pero lo hicieron con pocos minutos de diferencia.

La directora de Semana dijo en esta red social que “Esta es la carta de renuncia de Óscar Iván Zuluaga al Centro Democrático. No hay explicación alguna sobre su confesión que quedó en evidencia en las grabaciones reveladas por SEMANA. No hay explicación alguna sobre la entrada de dinero de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014. No hay explicación alguna sobre el plan de Zuluaga para tapar la verdad. En una línea solo anunció su retiro antes de ser expulsado”.

Y la publicación la hizo a las 7:55 a. m de este jueves.

Sin embargo, a las 7:48 de la mañana dijo: “#ElReporteCoronell Esta es la lacónica renuncia de @OIZuluaga al partido Centro Democrático. Según fuentes internas renunció para evitar su expulsión”.

Entonces, a los pocos minutos Coronell publicó un mensaje en el que dejó ver quién tuvo la primicia y dijo: “Que inseguridad tan terrible la que se vive en twitter”.

Los defensores de Vicky Dávila no dudaron en reclamarle a Coronell y aseguraron que la Revista Semana publicó en su cuenta la carta un minuto antes que él. La tuitera conocida como ‘Doña Pili’ le dijo: “Mijito primero fue @RevistaSemana que usted. Respete. A las 7:47 am lo trinó semana. Usted un minuto después. ¿Su fuente es @RevistaSemana?”.