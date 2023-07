“Medellín cuna de la transfobia”: denuncia de mujeres trans que no dejaron caminar por Provenza

A través de las redes sociales se conoció la denuncia de un grupo de mujeres trans que llegaron hasta el reconocido sector de Provenza en Medellín y que no las dejaron pasar. Además, de haber sido revictimizadas cuando llegaron los uniformados de la Policía Nacional.

Leydi Daniela fue la mujer trans que a través de su cuenta de Twitter denunció lo que le estaba pasando cuando con un grupo de amigas quiso entrar a caminar por las calles del sector de Provenza y no se los permitieron.

Denuncian transfobia en Medellín

El primer mensaje que publicó fue: “Transfobia en Provenza. Que puro asco”, luego siguió diciendo que “No nos dejaron entrar por travestis. Cómo quedan???? Medellín cuna de la transfobia”, “Pana nos sacaron un arma por caminar por un espacio público… really?” y terminó con una fotografía del vigilante que les impidió el acceso.

“Este personaje no nos dejó entrar a Provenza por ser solo mujeres trans… se nos tiró encima y casi saca su arma para violentarnos. Esto es lo qué pasa en el Medellín de ensueño”, escribió.

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento al respecto por parte de las autoridades o de la Alcaldía de Medellín.

Sin embargo, los que sí se pronunciaron son los usuarios de internet, unos a favor y otros en contra.

“Y qué dice la @AlcaldiadeMed y los que hoy llenos de eventos se proclaman defensores, al parecer más interesados en los réditos económicos. @oskymarin @patriciallanoo”, “Cuando se trata de discriminación por orígen étnico, credo, orientación sexual, etc, no aplica el tal “derecho de admisión” sea un lugar público o privado. Está estipulado en la constitución”, “Yo estoy en un punto en que ese tipo de discriminación no las tolero, ya basta de ser los dóciles, es momento de contestar tal cual nos han tratado. Siento mucho lo que te paso, espero la próxima cuentes con alguien que te defienda”.

“La mentira por delante. Algún motivo debe existir para no dejarlos entrar, pero como viven victimizandose, con delirios de persecución y complejo de inferioridad, salen a decir que fue por ser Trans. Recuerda que el mes Pride ya pasó, el resto de los 11 meses no tienen privilegios” y “Viva mi Medellín, así debe ser con esos enjendros”.