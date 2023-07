“Hay personajes como Gustavo Bolívar que han construido su proyecto político en razón de hacerle daño a los otros”: Álex Flórez

Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, partido de gobierno, a través de una entrevista habló de su problema con el licor, Gustavo Bolívar y lo que se debe hacer en segundo semestre en la legislatura para lograr que se aprueben las reformas.

En una entrevista con la revista Semana, el senador habló de múltiples temas, entre los que está el señalamiento de Gustavo Bolívar sobre su responsabilidad al no llegar a la votación más importante del proyecto que buscaba aprobar el consumo recreativo de la marihuana en adultos.

El senador Álex Flórez se fue en contra de Gustavo Bolívar

El senador dijo sobre los señalamiento de responsabilidad del hundimiento de ese proyecto que “la realidad es que los votos no estaban, nunca estuvieron para aprobar el proyecto, yo alcancé a llegar ese día a las 11:15 de la noche al Congreso, se había levantado la sesión, esto se hizo porque no estaban las mayorías para sacar adelante el proyecto, cinco senadores liberales decidieron no acompañarlo, tres de la Alianza Verde (...). Faltaron siete votos, Cambio Radical jugó la doble, el lunes dijeron que iban a aprobar el proyecto, pero presentaron unas proposiciones que lo hundían y cuando vieron que podían hundir la iniciativa el lunes, se metieron al recinto para conformar el quorum y que se hundiera ese día”.

Luego se fue en contra de Gustavo Bolívar, quien lo señaló como responsable. “Hay personajes que con el objetivo de ganar likes y promover proyectos políticos creen que la única opción que tienen es opacar y maltratar a los demás. Lamentablemente, hay personajes como Gustavo que han construido su proyecto político en razón de hacerle daño a los otros y por eso vemos las encuestas que dicen que hay una gran porción de la población bogotana que nunca votarían por un personaje como él. Eso no es gratuito. Eso se construye cuando uno se dedica a sembrar odio y malestar. No tengo nada que decir del exsenador que decidió retirarse del Congreso, que incumplió el mandato ciudadano que lo nombró para cuatro años y quien ahora se dedica, en muchos momentos, a ser una voz que divide y no que una. Ya no somos oposición, sino gobierno”.