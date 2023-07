La lucha contra el calentamiento global llega a los tribunales

Los efectos del calentamiento global se dejan sentir en todo el mundo cada vez con mayor intensidad, con temperaturas extremas, inundaciones, deshielo, entre otros ejemplos. Ante esta situación, gobiernos y organizaciones civiles han recurrido a tribunales internacionales para combatir esta situación.

Estos gobiernos y grupos han comenzado a presionar para que se emprendan acciones legales internacionales en un esfuerzo por garantizar que los países y las empresas cumplan las leyes y los acuerdos vigentes sobre cambio climático y protección del medio ambiente.

Varios grupos de activistas, en su mayoría de países en desarrollo que ya se enfrentan a la realidad de un clima cambiante, están adoptando un nuevo enfoque jurídico de la acción climática. Sostienen que los casos de cambio climático son casos de derechos humanos y, con ello, se adentran en aguas jurídicas sin precedentes.

“Movimientos como éste demuestran la oportunidad que tienen los ciudadanos, como sujetos de derechos, de utilizar la legislación medioambiental para exigir responsabilidades a los Estados y las empresas a la hora de abordar sus efectos sobre el cambio climático”, explicó a Metro Niak Sian Koh, investigadora en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de Estocolmo.

Este año, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (CIJ) -el más alto tribunal del mundo- escuchará su primer alegato sobre los compromisos climáticos.

La CIJ se ha ocupado en el pasado de varios asuntos medioambientales, pero es la primera vez que se le somete la cuestión global del cambio climático.

Se espera que estos casos sienten precedentes para futuras acciones legales, ya que gobiernos, grupos ecologistas y otras empresas y organizaciones estudiarán cualquier fallo y sus repercusiones. Y es difícil predecir lo que significarán estas sentencias, ya que su aplicación será extremadamente difícil.

Metro habló con Niak Sian Koh para saber más.

“Estamos inmersos en una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes; una legislación medioambiental fuerte es una herramienta que puede ayudar a garantizar un espacio operativo seguro para la humanidad”. — Niak Sian Koh, Investigador en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de Estocolmo

Casos de interés

Casos judiciales de especial interés en los canales internacionales

1.- El primero se refiere a una presa que se está construyendo en la remota y ecológicamente importante región patagónica del sur de Argentina. La presa fue financiada por grandes organismos de financiación chinos en el marco de la iniciativa Belt and Road y una organización ecologista descubrió que la evaluación del impacto ambiental de la presa no se había hecho de forma muy clara.

2.- El segundo caso fue presentado ante la CIJ por Vanuatu y un grupo de otras naciones insulares del Pacífico, que piden al tribunal que se pronuncie sobre si las naciones tienen la obligación de prevenir el cambio climático. Los jóvenes de las islas del Pacífico están luchando contra el cambio climático y han formado una coalición para hacer campaña ante el gobierno de Vanuatu a fin de que redoble sus esfuerzos para obtener una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

3.- Otro caso histórico es el de la Fundación Urgenda contra el Estado de los Países Bajos, en el que un grupo ecologista holandés y ciudadanos holandeses demandaron al gobierno holandés para exigirle que hiciera más para prevenir el cambio climático. El tribunal de La Haya ordenó al Estado neerlandés que limitara las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020.

196

países firmaron en 2016 el Acuerdo de París, que es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

Entrevista

Niak Sian Koh

Investigadora en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de Estocolmo

¿Cuán graves considera que son los efectos actuales del cambio climático?

–Los efectos del cambio climático son extremadamente graves. Está afectando a la naturaleza y a la vida de las personas en todas las regiones del mundo. Ya estamos experimentando los efectos del cambio climático hoy, desde olas de calor mortales en Asia, incendios forestales en Norteamérica y sequías en el Cuerno de África. Los efectos de un clima cambiante los sentirán aún más nuestros hijos y las generaciones futuras, que se enfrentarán a retos cada vez mayores de disponibilidad de agua, producción de alimentos y colapso de los ecosistemas.

¿Cree que realmente se puede conseguir algo contra el cambio climático en los tribunales internacionales?

–Sí. La legislación medioambiental sienta un sólido precedente para responsabilizar a Estados y empresas de sus efectos sobre el cambio climático. Un caso emblemático es el de la Fundación Urgenda contra el Estado de los Países Bajos, en el que un grupo ecologista holandés y 900 ciudadanos holandeses demandaron al gobierno holandés para exigirle que hiciera más para prevenir el cambio climático. El tribunal de La Haya ordenó al Estado holandés que limitara para 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero un 25% por debajo de los niveles de 1990, siendo uno de los primeros casos en el mundo en exigir a un Estado que limitara sus emisiones para proteger los derechos de sus ciudadanos. El tribunal ordenó al gobierno holandés que aumentara sus ambiciones climáticas.

¿Contra quién se presentan estos casos ante los tribunales?

–Contra gobiernos que incumplen sus obligaciones de hacer frente al cambio climático, así como contra empresas que son responsables de contribuir al cambio climático. Las empresas de sectores como el petróleo y el gas, la agricultura, los plásticos, el transporte y las finanzas son algunos de los sectores que más emiten. En 2021, se presentaron 38 litigios por cambio climático contra empresas en Estados Unidos, Australia y Europa.

¿Podría darnos algunos ejemplos de casos de interés en este tipo de planteamientos ante tribunales internacionales?

–Otro ejemplo fascinante de justicia climática es el caso de 6 jóvenes portugueses que presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, acusando a 33 países de violar su derecho a la vida por no hacer lo que les corresponde para atajar la crisis climática. La vista judicial tendrá lugar en septiembre de este año.

Client Earth (2022) acaba de publicar un informe sobre casos emblemáticos relacionados con el cambio climático, como el de Alemania con Neubauer y otros contra Alemania, que demostró cómo el Tribunal ordenó una mayor ambición climática para proteger a las generaciones futuras, mientras que en los Países Bajos Milieudefensie y otros contra Royal Dutch Shell responsabilizó a una empresa privada por medidas inadecuadas para frenar el cambio climático. En Sudáfrica, EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs and Others exigió que se tuviera en cuenta el cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental.