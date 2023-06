Con un emotivo video durante uno de sus entrenamientos junto a su guía, el Ministerio de Defensa recordó a ‘Kenia’, una perrita adscrita a la Policía Nacional que falleció envenenada luego de inspeccionar una mercancía el miércoles 28 de junio en el puerto de Santa Marta. Allí, según las autoridades, el cargamento “estaba contaminado con cocaína y otras sustancias de alta toxicidad que habrían ocasionado su deceso”.

Esta canina había logrado la incautación de más de 12 toneladas de cocaína, considerándose toda una heroína durante sus cuatro años de trabajo en la Policía Antinarcóticos, de sus cinco años de vida. “Una vez terminada su jornada, se desplazó nuevamente hasta las instalaciones de la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario de Santa Marta, donde presentó síntomas que evidenciaban una afectación a su salud. Se le brindó la asistencia médica correspondiente, pero lastimosamente se daría su deceso”, señaló el comunicado de la Institución.

Asimismo, durante este repudiable hecho, otro perro antinarcóticos también resultó afectado por esas sustancias, pero afortunadamente superó la crisis de manera pronta y se recupera satisfactoriamente.

¿Quiénes serían los responsables detrás de la muerte de Kenia, la destacada perrita antinarcóticos?

La Policía Antinarcóticos informó que están adelantando las investigaciones correspondientes, “con el fin de poder determinar la sustancia que habría ocasionado la muerte de Kenia y poder dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho”.

Te puede interesar: Wilson podría no volver y en su homenaje su mamá fue condecorada por el presidente Petro

Aunque, hasta el momento no se sabe de los nombres o rostros de los criminales, en Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, ACS o los Pachenca y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo, hacen fuerte presencia disputándose el control de las rutas criminales del narcotráfico, microtráfico y la extorsión.

De hecho, el Ejército Nacional maneja la hipótesis, gracias a un audio, de que las bandas criminales están planeando la muerte de perros antinarcóticos. “No se arriesgue a meterse ahí que usted sabe que está el perrito, ese amarillo. No se le vayan a meter porque usted sabe que ese amarillo coge todo ahí, y no hemos podido hacerle la vuelta, no hemos podido con el amarillo ese hacerle la vuelta”.