¿Uribe está siendo blando con Petro? Paloma Valencia dice que es el expresidente de siempre

La senadora Paloma Valencia se volvió a pronunciar sobre la situación actual del país en medios de comunicación y esta vez habló sobre lo que piensa al respecto del Gobierno Petro, asemejándolo a un baile de mapalé: dos pasos para adelante y dos para atrás. Además, respondió a señalamientos hacia el expresidente Uribe sugiriendo que es el Uribe “de siempre”.

La senadora del partido Centro Democrático, colectividad declarada en oposición al Gobierno de Gustavo Petro, habló además sobre su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que es un expresidente “que entiende que los colombianos que los problemas de los colombianos o es de soluciones de izquierda o de derecha”.

La congresista declaró en Noticias Caracol que no le sorprendió el encuentro que tuvieron el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe. “Muchos consideran que está siendo blando. Yo creo que no, es el Uribe que yo conozco, que siempre ha estado y entiende que los problemas no son de izquierda o derecha”.

Valencia opinó que “en una democracia uno tiene que aprender a construir sobre lo construido”, además de destacar que la actitud del expresidente Uribe ha sido “‘ustedes ganaron’, Gobierne, invíteme a hablar sobre un tema, yo le doy mi opinión’. El Gobierno por supuesto nada escucha, pero creo que lo que es rescatable de eso es la actitud, de darnos cuenta que para construir Colombia es necesario todo el mundo opine y tengamos acuerdos de país. Uno no puede gobernar un país como en un mapalé, dos pasos pa’ adelante y dos pa’ atrás”.

La senadora del Centro Democrático también recordó los escándalos del Gobierno y señaló que en esta legislatura propondrá un proyecto de ley que trata sobre “el bono escolar”, que plantea la entrega de un bono a los estudiantes para que estudien en colegios privados o colegios públicos. “Los recursos de la educación pública quedan iguales y de hecho pueden participar y adquirir nuevos recursos. (...) Es empezar a los niños más pobres de este país con la mejor calidad disponible en la educación en su territorio”, acotó.