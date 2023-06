‘Lo que faltaba’: Apareció un dinosaurio en el Congreso y desató furia ciudadana “¿para eso les pagamos?”

Justo cuando en Colombia parecía haberse visto todo, apareció un dinosaurio en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde se adelantan las discusiones del proyecto de a la reforma a la salud. Por la inusual visita hubo una interrupción momentáneamente la sesión en el lugar.

Se trató de ‘Frankie’, un personaje en forma de dinosaurio, diseñado para crear conciencia ambiental y promover la defensa de los animales para evitar su extinción. Aunque en el congreso se han visto ratas de todo tipo y hasta ‘micos’, esta vez fue un dinosaurio el que se apareció entre las miradas atónitas de los congresistas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, esta representación de una especie se extinguió hace millones de años, hace parte de una estrategia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El proyecto busca crear conciencia entre los colombianos para evitar el incremento de la crisis climática y la extinción de otras especies vivas.

“Estará este año solo en dos partes del mundo y una es Colombia, viene a avisarnos que lo mejor es que no escojamos la extensión y no escoger la extinción es frenar el uso de combustibles fósiles, aquí en este Congreso tenemos un proyecto para prohibir el fracking, no extender más la frontera extractivista; él nos está diciendo que ellos fueron extintos por un meteorito, pero ustedes los seres humanos cuál es su excusa”, explicó la ministra de Ambiente, Susana Mohamad.

Frankie estará en Colombia como parte de la Feria Internacional del Ambiente (Fima), que se realizará del 14 al 16 de junio en Corferias. Allí habrá espacio para la socialización de proyectos ambientales que buscan poner freno a la deforestación, las emisiones de gases con efecto invernadero y promover el cuidado del agua.

Aunque la iniciativa en netamente ambiental, a la ciudadanía no le gustó ‘ni cinco’ la aparición del personaje. Incluso invitaron a los congresistas a “trabajar”.