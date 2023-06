Se montaron en el bus de las chuzadas: Darcy Quinn y Day Vásquez dicen que también son víctimas de interceptaciones

Las interceptaciones ilegales por un robo en la casa de la jefa de Gabinete de Petro, Laura Sarabia, detonaron una crisis en el Gobierno Nacional y a la historia, con el paso de las horas, le van saliendo más ramas.

Inicialmente se dijo que las chuzadas (mismo nombre que recibieron las interceptaciones en el gobierno de Álvaro Uribe) se hicieron a las líneas telefónicas de la exniñera y de la mujer que le ayudaba en las labores domésticas a Sarabia.

Ellas, según la Fiscalía, fueron incluidas en una lista de personas investigadas por la Dijin haciéndolas pasar por alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del ‘Clan del Golfo’.

Pero cuando estalló este escándalo, otras personas aseguraron que también eran interceptadas. Una de las primeras en insinuarlo fue la periodista Vicky Dávila.

“El día que entrevisté a Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, en absoluta reserva, a las pocas hora me llamó Laura Sarabia. Me dijo: ‘hiciste una entrevista’, le respondí, ‘¿a quién?’, ella fue categórica: ‘a Day Vázquez’. Yo quedé entre sorprendida y aterrada. Le pregunté, ‘¿cómo sabe?’. Ella solo atinó a decirme: ‘en Barranquilla todo se sabe’”.

Ahora a la lista se sumaron Darcy Quinn y Day Vásquez. La periodista aseguró en Twitter que tiene en su poder “un chat con un alto funcionario de gobierno diciéndome que ‘yo también’ estoy chuzada”.

Luego la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, indicó que a ella también la interceptaron y que fue el mismo hijo de Petro el que se encargó de hacerlo.

Para probarlo, al parecer, la mujer tendría en su poder pantallazos con conversaciones de ella que se compartieron en la red social Telegram.

Tengo en mi poder un chat con un alto funcionario de gobierno diciéndome que “yo también “ estoy chuzada . @lafm autoridades investigan — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 2, 2023