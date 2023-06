Rechazo a militante del partido de Petro por burlarse de diagnóstico de la hija del periodista Coronell

Ante la investigación por parte de la Fiscalía que rodea a la jefa de gabinete, Laura Sarabia y demás funcionarios que serán llamados a interrogatorio y en otros casos a imputación, por la interceptación ilegal que se habría llevado a cabo en contra de la exniñera de la mano derecha del presidente, Marelbys Meza, seguidores del jefe de estado lo han defendido tajantemente, ante las preguntas de ¿quién ordenó las chuzadas?

Dentro de estas personas, está el militante y exprecandidato a la Cámara por la Colombia Humana, Arley Martinez, quien de manera ruin, utilizó el diagnóstico de la hija del periodista, Daniel Coronell, para insultarlo por haber revelado las chuzadas que terminó con la carta de renuncia de Sarabia.

“Con la salida de @laurisarabia, perdistes (sic) tu fuente de espionaje @DCoronell y tu hija seguirá con cáncer porque ese es el karma que estás pagando por ser un triple hp. Me da un fresquito”, escribió entre risas Martínez.

Por supuesto, su publicación causó una ola de rechazo en Twitter y mostraron su solidaridad con el reconocido reportero. “Que asco este tipo Arley Martinez. Repudio total y ojalá le sea cerrada su cuenta”. “Bajo, mezquino, totalmente vil el comentario de este Sr Arley Martínez, demuestra una muy pobre calidad de persona”. “Menos mal se quemó. Espero que quienes metieron a este señor despreciable en esa lista hagan una autocrítica”. “Favor denunciar esta cuenta. No se puede tolerar tanta bajeza (...) Con la salud de las personas no se juega ni se desea el mal.

¿Qué responde Arley Martinez?

A través de su cuenta en Twitter, el militante de Colombia Humana, eliminó la publicación y pidió disculpas, pero acto seguido dijo que no iba a permitir que le cerraran su cuenta de Twitter.

“Entiendo que me reprochen por las conductas despreciables que hice hoy y los invito a hacerlo, pero JAMÁS permitiré que me destruyan si me cierran mi cuenta de twitter y me expulsan del Pacto Histórico, porque ninguno de los que me quieren destruir me ha dado un puesto de trabajo”.